JO1、2つの冬ビジュアル公開 シェフ、ウェイターに変身＆クリスマスカラーに
グローバルボーイズグループ・JO1が、持ち帰り弁当「Hotto Motto（ほっともっと）」の12月新商品「アンガスビーフステーキ重」とクリスマスを中心としたこれからのイベントにぴったりのパーティメニューを訴求した「ENJOY CHRISTMAS!」のビジュアルに登場する。
【写真】「冬の贅沢 Wアンガスビーフステーキ重」
12月の新商品「アンガスビーフステーキ重」の新ビジュアルでは、JO1がシェフとウェイターに変身。冬のぜいたくを味わう同商品のリッチさを表現したビジュアルとなっている。同商品は、やわらかでジューシーなお肉を堪能できるぜいたくな一品で、こだわりの1枚肉をごはんにのせたボリューム満点なおいしさ。ソースは定番の和風ステーキソースに加え、新登場のスパイシーバーベキューソースの2種から選べる。
「ENJOY CHRISTMAS!」のビジュアルでは、赤と緑のクリスマスカラーを取り入れた衣装のメンバーが、パーティーシーンを彩るオードブルやパーティプレートのおいしさと楽しさを、あふれる季節感で表現している。
【写真】「冬の贅沢 Wアンガスビーフステーキ重」
12月の新商品「アンガスビーフステーキ重」の新ビジュアルでは、JO1がシェフとウェイターに変身。冬のぜいたくを味わう同商品のリッチさを表現したビジュアルとなっている。同商品は、やわらかでジューシーなお肉を堪能できるぜいたくな一品で、こだわりの1枚肉をごはんにのせたボリューム満点なおいしさ。ソースは定番の和風ステーキソースに加え、新登場のスパイシーバーベキューソースの2種から選べる。
「ENJOY CHRISTMAS!」のビジュアルでは、赤と緑のクリスマスカラーを取り入れた衣装のメンバーが、パーティーシーンを彩るオードブルやパーティプレートのおいしさと楽しさを、あふれる季節感で表現している。