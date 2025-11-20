「買っていいかママに電話する？」「ダメと言われるに決まってんだろ！」という欲しいものを買うか迷った際の子どもとのやり取りが、話題になっている。

【映像】あなたは相談する？事後報告した父親が話題

投稿したのは、keikeiさん（@keikei_0704）。光る剣を買うか迷った際に妻に相談せず、事後報告すると決めた際の娘とのやり取りをXに投稿した。

子どもの悪知恵は父親から？共犯親子のやりとり

「父親ってこういう楽しいことやってくれるし、子どもに悪知恵おしえてくれるから必要な存在」「500円なら許されそう」など反響の声が寄せられ、投稿には12万件超の“いいね”が押される大反響となっている（※数字は11月19日14時のデータ）。

ニュース番組「わたしとニュース」は、keikeiさんを取材。「どうやって妻の目をかいくぐって、家の中に持ち込むか2人であれこれ意見し合っていました。日々の妻との関係性から『このぐらいなら事後報告でも済むだろう』と判断しました。本当に欲しいものでも、洒落にならない金額の場合は、当然ながら事前に相談します（笑）」と話している。（『わたしとニュース』より）