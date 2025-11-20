歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。双子の赤ちゃんに関する日常を投稿しました。その中で「ラスボス」と親しみを込めて呼ぶ歌手の小林幸子さんから、トトロがデザインされた身長が測れる湯上がりタオルをプレゼントされたことを報告しています。



【写真を見る】【 中川翔子 】 「トトロ！！かわいいーー」 小林幸子からのママデビュー祝いに感激 双子育児の「果てしない夢」も告白





投稿によると、小林幸子さんからは「中川翔子様 ママデビュー祝い」というメッセージとともに贈り物が届いたようです。中川さんは「ありがとうございます超かわいいです」と感謝の気持ちを表現し、「トトロ！！かわいいーーキュンキュン」と喜びを伝えています。







中川さんは「小さい頃トトロ大好きで毎日何回もみてたから双子に絶対みせたい」とコメント。プレゼントされたタオルには、灰色の大トトロや青いトトロなどが描かれており、身長を測れる目盛りも付いています。







また、中川さんは双子の子育ての日常についても投稿。家族の協力を得ながらも「ヘルプの手がたりずわたし寝る時間確保が難しい」と苦労を明かしつつ、「母はみんなきっとこうなのかな、と夜明けの空を見ながらオムツ替えてます」と前向きな姿勢を示しています。







投稿には双子の赤ちゃんの様子も写っており、中川さんは双子の成長に「弟くんが怒らずおっぱい吸えて寝てくれて成長に感動！あきらめないでよかた」と喜びを綴っています。







さらに「親になってからみるとなぜか泣けたアニメや漫画や映画あったら教えてください！」とファンに呼びかけ、自身も「クレヨンしんちゃんと犬夜叉に改めてハマってます」と親になってからの新たな視点を共有。「しんちゃんファミリーみると泣けてくる」と心境の変化を明かしています。







子育てに奮闘する中での「わたしのいまの夢」として、「焼肉いく 美容院いく スーパーいく 伊勢丹いく」「マッサージごりごりのやつ2時間コースいく」「大洗とか海が見えるバイキングあるホテル旅」と、ありふれた日常の外出が「果てしない夢」に感じられる育児中の率直な気持ちを綴っていました。







この投稿に、「夢叶えてね アップ楽しみにしています」「夢は絶対叶うよ〜 一人で出掛けたいよね」「小林幸子さんはもう雰囲気が、お優しいですよね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】