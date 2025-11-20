11月19日、M!LKの佐野勇斗がInstagramを更新した。

【写真】金髪×サングラス姿の『ESCAPE』オフSHOTを複数公開

佐野は、自身のInstagramアカウントにて、現在放送中の日本テレビ系ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』の第7話について、「ハチリンどうなっちまうんだ。 みてねん」などと告知。

あわせて、同作で共演する桜田ひよりとピースしている2ショットや、金髪にサングラスという佇まいで撮影されたオフショットなどを複数公開。

この投稿に対し、ファンからは、「ひよりちゃんとの写真可愛い」「たくさんオフショット載せてくれてありがとう！！」「どの勇斗くんも最高です」「イケメンにも程がある」「写真全てがメロすぎて滅」「カッコ良すぎ」といった絶賛の声が集まっていた。

今回触れていたドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』は、大企業の社長令嬢・八神結以（桜田）と前科モノの青年・林田大介（佐野）が、誘拐事件をキッカケに日本中が注目する逃亡劇を繰り広げる、完全オリジナル脚本のノンストップヒューマンサスペンスで、佐野と桜田のダブル主演作となっている。

画像出典：佐野勇斗オフィシャルInstagramより