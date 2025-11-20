À¾ÌîÎ¼×¢¡¢¸µµÈËÜ¶½¶È²ñÄ¹¤È¤ÎÂÐÃÌ¤Ë¡ÖÂçºê¤µ¤ó¤Î´é¤ò¸«¤ë¤Èµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¤ÎÀ¾ÌîÎ¼×¢¡Ê45¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ëµÈËÜ¶½¶È¤ÎÁ°²ñÄ¹¡¢ÂçùõÍÎ»á¡Ê72¡Ë¤È¤ÎÂÐÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÃÎ¤·¡¢»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
À¾Ìî¤Ï¡Ö¡ÚÂçºêÍÎ¡ßÀ¾ÌîÎ¼×¢¡ÛÁ°¤Î¿¦¾ì¡ÊµÈËÜ¶½¶È¡Ë¤Î¥Ü¥¹¤È¤ÎÂÐÃÌ´ë²è¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¡×¤È¡¢22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÃÎ¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤È¡¢ËÜÅö¤Î¹¬¤»¤Î¸«¤Ä¤±Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¥³¥È¥óÏÃ¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤«¤Ä¤ÆµÈËÜ¶½¶È¤Ë½êÂ°¤·¤¿À¾Ìî¤Ï¡ÖµÈËÜ¶½¶È¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿µ¨Àá¤âÁ´ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¤«¤é¡¢Âçºê¤µ¤ó¤Î´é¤ò¸«¤ë¤Èµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂçùõ»á¤Ø¤Î»×¤¤¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Âçùõ»á¤Ï78Ç¯¤ËµÈËÜ¶½¶È¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢Åìµþ°ÛÆ°¤ò·Ð¤ÆÂçºå¤Ç82Ç¯³«¹»¤Î·Ý¿ÍÍÜÀ®½ê¡ÖµÈËÜÁí¹ç·ÝÇ½³Ø±¡¡×¡ÊNSC¡Ë¤òÃ´Åö¡£1´üÀ¸¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£01Ç¯¤ËºÇÇ¯¾¯¤Ç¼èÄùÌò½¢Ç¤¡£07Ç¯Éû¼ÒÄ¹½¢Ç¤¡£09Ç¯Âè10Âå¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£19Ç¯¤Ë²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢23Ç¯4·î¤ËÂàÇ¤¤·¤¿¡£