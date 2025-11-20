フリーの青木源太アナウンサー（42）が、22日放送のカンテレ生特番「カンテレ祭り！よ〜いドン！SP＆ドっとコネクトSP」（22日午前10時、関西ローカル）内でのクイズ対決に意欲を見せている。

番組では「よ〜いドン！」と「旬感LIVE とれたてっ！」のレギュラー陣による一大クイズ対決コーナー「クイズ！できる？ できない？ カンテレ番組人気出演者 秋の大挑戦SP！」を開催。「とれたてっ」MCを務める青木アナは、月曜レギュラーのハイヒールリンゴ、火曜レギュラーのブラックマヨネーズ吉田敬、木曜レギュラーのメッセンジャー黒田有を率い、「よ〜いドン！」チームに挑む。

青木アナは「曜日で言うと共演していないメンバーなんですけど、そこは私が中心となって、チームが1つになるようにまとめあげます。やっぱりチーム内で不協和音があると、チーム戦は勝てないので。今年、ワールドシリーズ2連覇を達成した“ロサンゼルス・ドジャース”のようなチームを作ります。イメージとしては、私が監督のデーブ・ロバーツさんです」。すっかり“名将”になりきって、リンゴを大谷翔平、黒田を山本由伸、吉田を佐々木朗希に例え、活躍を期待した。

「とれたてっ！」は放送開始から2年がたち、今秋からは全国進出も果たした。「『よ〜いドン！』は、『旬感LIVE とれたてっ！』にとって、帯番組の先行番組で、大先輩にあたります。このイベントを『よ〜いドン！』のように『とれたてっ！』が長く愛される番組になるようなきっかけにしたいです」と意気込んでいた。