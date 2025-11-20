4日間限定で「チョコムースケーキ」が30%OFF!タルト5種セットやプリン、デリカ商品もお得に【FLOのブラックフライデー】

フロプレステージュは、2025年11月28日〜12月1日の4日間、『FLOのブラックフライデー』を開催する。

定番商品「チョコムースケーキ」やタルト5種をセットにした「タルトおためしセット」のほか、「FLOのこだわりなめらかプリン」「ナッツのタルトレット各種」を特別価格で提供。

さらに、デリカ取り扱い店舗では「海老とブロッコリーのタルタルサラダ」の海老を通常の1.5倍に増量する。いずれも数量限定のため、なくなり次第終了。

また、『FLOのブラックフライデー』期間中は、FLO公式アプリの「FLOマイル3倍」キャンペーンも開催している。

〈特別価格で提供するケーキ･焼き菓子の概要〉

◆チョコレートムースケーキ

ミルクチョコムースとホワイトチョコムースをココアスポンジでサンドし、ミルクチョコムースでデコレーションした。ホールサイズ･カットサイズいずれも、通常本体価格から30%OFF価格で提供する。

【ホール約15cm】

通常価格:3445円→特別価格:2411円(各税込)

【カット1個】

通常価格:529円→特別価格:370円(各税込)

FLO「チョコレートムースケーキ」カットサイズ

◆タルトおためしセット〈5個〉

通常価格:1339円〜1447円→特別価格:1177円(各税込)

FLO「タルトおためしセット 5個」※イメージ

◆FLOのなめらかプリン

通常価格:367円→特別価格:313円(各税込)

FLOのなめらかプリン

◆ナッツのタルトレットシリーズ各種

【対象商品】

アーモンドキャラメル･プレーン･アーモンドショコラ･はちみつオレンジ･抹茶･アールグレイ･珈琲ショコラ

FLO「ナッツのタルトレット」

【各1個】

通常価格:129円→特別価格:106円(各税込)

【タルトレット3個セット(定番･ドリンクフレーバーセット共に)】

通常価格:421円→特別価格:353円(各税込)

【タルトレット7個セット】

通常価格:896円→特別価格:737円(各税込)

〈デリカ商品もお得に〉

◆海老とブロッコリーのタルタルサラダ 100g:税込421円

※デリカ取扱店舗限定

ブラックフライデー期間限定で、価格はそのままに、海老を通常の1.5倍に増量する。

FLO「海老とブロッコリーのタルタルサラダ」

〈ブラックフライデー期間中はFLOマイルが3倍に〉

FLO公式アプリでは、購入金額に応じて貯まる“FLOマイル”数によって、お得なクーポン券がもらえるサービスを提供している。

また、ブラックフライデー期間中は、アプリを提示して買い物することで、FLOマイルが3倍になるという。

■FLO〈フロプレステージュ〉公式サイト

