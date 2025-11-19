KDDI、povo2.0やau回線のMVNOでも「RCS」を12月16日より提供開始！AndroidのGoogleメッセージやiPhoneのメッセージで利用可能
KDDIは18日、これまで同社が提供している携帯電話サービス「au」や「UQ mobile」、「povo1.0」にて利用できていた「RCS（Rich Communication Services）」に準拠したメッセージサービスについて提供対象を拡大すると発表しています。これにより、2025年12月16日（火）以降より新たに「povo2.0」およびau回線を利用した仮想移動体通信事業者（MVNO）でも利用可能となるとのこと。
これらのpovo2.0やJ:COM MOBILEなどでRCSを利用するにはauなどと同様にAndroidでは「Google メッセージ」アプリ、iPhoneでは「メッセージ」アプリを使うことになり、RCSを利用しない場合にはpovo2.0の場合には2025年12月15日（月）まで、au回線を利用したMVNOの場合には各サービスにおける提供開始日前日までにこちら（ https://www.au.com/mobile/service/rcs/rcsdisable/ ）よりRCSの無効化の申し込みが必要となります。
なお、SMSが利用できない契約ではRCSは利用できないほか、Androidでもフィーチャーフォンの場合にはRCSを利用できないのでご注意ください。その他、KDDIでは現在、AndroidのGoogleメッセージで利用しているRCSのサービス提供元が2026年1月以降にGoogleの完全子会社であるJibe MobileからKDDIに変更となるとし、サービス提供元の変更については具体的な日程が決まり次第、auの公式Webサイトにて案内するとしています。
|項目
|RCS
|SMS（Cメール）
|国内送信料
|無料※1
|3.3円／通※2
|海外送信料
|無料※4
|100円／通※5
|アカウント・パスワード
|―
|―
|既読・未読確認
|○
|―
|最大文字数
|全角3192文字※3
|全角670文字
|写真・動画
|○
|―
|スタンプ
|○
|―
|グループメッセージ
|○
|―
|添付ファイル
|○
（音声、位置情報など）
|―
|リアクション
|○
|―
|マルチデバイス
|○※4
|―
※2 SMS送信料の詳細はこちらをご参照ください。
※ 送信元のOSと受信先のOSまたは設定によって送信可能な文字数は異なります。
※ アカウント・パスワードが必要な場合があります。
RCSは移動体通信関連の業界団体「GSM Association（GSMA）」が策定したSMSを拡張した“リッチ”コンテンツ対応のメッセージサービスで、文字（テキスト）だけでなく画像などのファイルの送受信や位置情報の共有などのさまざまな“リッチ”コンテンツでコミュニケーションが行える規格となっており、SMSと同様に電話番号を使ってメッセージを送受信できます。
これまで日本でもすでにNTTドコモとKDDI、沖縄セルラー電話、ソフトバンクが提供している「＋メッセージ」がRCS準拠のコミュニケーションサービスとして提供されているほか、楽天モバイルも独自にRCS準拠のコミュニケーションサービス「Rakuten Link」を提供していますが、RCSに準拠していても基幹網が接続していないと、相互にはメッセージ送受信ができないため、iPhoneのメッセージアプリと＋メッセージなどとはSMSは送受信できるものの、RCSは送受信できないようになっています。
またKDDIおよび沖縄セルラー電話ではSMSは携帯電話ネットワークのみで利用でき、送信料がかかりますが、iPhoneのメッセージアプリやGoogleのメッセージアプリではRCSはWi-Fiでも送受信ができ、さらにデータ定額プランに加入していれば利用料もかかりません。加えてiPhoneを利用している場合にはmacOS搭載のパソコンでもメッセージアプリでRCSが利用できます。その他、RCSの詳細は https://www.au.com/mobile/service/rcs/ をご確認ください。
記事執筆：memn0ck
