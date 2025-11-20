ソフトバンクは、ワイモバイルオンラインストアにおいて「BLACK FRIDAY」セールを開始した。12月1日14時59分まで。

条件を満たすと、「OPPO Reno13 A」が「新トクするサポート（A）」の利用で実質24円になるほか、ソフトバンク認定中古品のiPhoneなどが特価で販売される。



OPPO Reno13 Aが実質24円

「OPPO Reno13 A」は、48回払いで購入し、25カ月目に端末を返却する「新トクするサポート（A）」を利用すると、1～24回の支払いが月額1円となり、総額24円で利用できる。一括払いの場合は2万6640円。

条件は新料金プラン「シンプル3 M」「シンプル3 L」を他社からの乗り換え（MNP）で新規契約することとなっている。

中古iPhoneの値下げ

「ソフトバンク認定中古品」では、値下げもあわせて実施される。対象は中古のiPhone 12やiPhone 13。MNPで契約する際はさらに安くなる。

2回線目以降の新規契約でも

機種 価格 改定後の価格 MNP契約時 iPhone 12 64GB 36,000円 31,760円 9,800円 iPhone 13 128GB 59,040円 41,760円 19,800円 iPhone 13 256GB 69,120円 62,160円 32,640円

既存のワイモバイルユーザーが、2回線目以降として、新規で「シンプル3 M／L」を契約する場合も割引が適用される。なお、こちらの特典適用には特設ページ経由で申し込む必要がある。

「Samsung Galaxy A25 5G」が一括1円、「OPPO Reno13 A」が「新トクするサポート（A）」利用で実質24円（一括2万6640円）。

ソフトバンク認定中古品は、「iPhone 12」（64GB）が9800円、「iPhone 12」（128GB）が1万7640円、「iPhone 13」（128GB）が1万9800円、「iPhone 13」（256GB）が3万2640円で提供される。