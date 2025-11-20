本田紗来、“だいすき”乃木坂46・金川紗耶とのW表紙カット公開！ 「努力が報われたね」「すんごい！」
フィギュアスケート選手でタレントの本田紗来さんは11月18日、自身のInstagramを更新。専属モデルを務めるファッション誌『Ray（レイ）』（主婦の友社）1月号で、乃木坂46・金川紗耶さんと共に表紙を務めた際の姿を披露しています。
【画像】本田紗来＆金川紗耶、かわい過ぎるW表紙！
今回初めての表紙となった本田さんは、同誌での活動について「約1年前のRay2月号で初めて誌面に登場させていただき、6月号から専属モデルとして関わらさせていただき、そして連載も始まり、今回の表紙と、幸せすぎることが続いていて号泣涙涙です」とコメントし、「これからもRayのぷりかわな世界を表現していけるように毎月レベルアップしていきたいと思います」と今後の意気込みを語りました。
この投稿にファンからは、「紗来ちゃん初表紙おめでとう 努力が報われたね 絶対買うよ！」「すんごい！すんごい！！」「沙来ちゃんかわいい」「さらちゃんの目と笑顔が好きです！」と称賛の声が寄せられています。さらに、「おめでとう」と姉で俳優の本田望結さんからのメッセージも見られました。
(文:勝野 里砂)
初の表紙に！本田さんは「わあああああなんと Ray1月号、だいすきな紗耶さんと表紙を務めさせていただきました！」とつづり、1枚の画像を掲載しました。互いに黒を基調としたかわいらしい衣装で、顔を寄せ合う本田さんと金川さんが写っています。
連載も掲載本田さんは同誌で11月号より「まっさら」という連載を開始しており、12月号では「アーニャが教えてくれたこと」をテーマに、大人気作品『SPY×FAMILY』のキャラクター・アーニャをイメージしたコーディネートを披露しています。現在、高校3年生の本田さん。今後の活躍が楽しみですね。
