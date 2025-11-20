アイドルグループ「≒JOY（ニアリーイコールジョイ）」の江角怜音（20）が、19日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。自宅で起きたハプニングを語った。

番組冒頭のあいさつで、「コンロが燃えました」と切り出した江角。ガスコンロにフライパンを乗せ、アルミホイルを敷いて味付きの軟骨を焼いていたが、「結構フライパンからはみ出るぐらいの火でやってた」と回想。「アルミホイルも（フライパンから）はみ出しちゃってて、けどまあ、まだイケるなと思ってトイレに行った」と振り返った。

「で、帰って来たらめっちゃ焦げ臭くなってて、見たらめちゃくちゃ燃えてて」と告白。「タオルを近くに置いてたんですけど、タオルもボーボーに燃えてて。“ヤバイ！”と思って急いで水を掛けた」と説明すると、共演者からは「危な！」との声が。

江角は「コンロあたりが大惨事に。しかも好きなアーティストのタオルを使ってて、結構稀少なヤツだったのに、端っこが燃えちゃって」と明かすと、スタジオでは笑いが漏れたが「ホントに泣きそうになりました」と報告した。

これにお笑いタレント・ケンドーコバヤシは「たしかにそういう時の処理って、濡れたバスタオルを被せろみたいに言うけど、無理やん、とっさにそんなん。水をぶっかけてしまいそうやけど、それはそれで危ないって聞いたことがある」と指摘。「アンガールズ」田中卓志は「（天ぷらの）油とかはね。油はジャーって飛んじゃうから」と伝えた。

また田中の相方・山根良顕が「フライパンが小さいの？アルミホイルがはみ出るぐらいっていうのは」と疑問をぶつけると、江角は「卵焼きを焼くやつでやっちゃってて。めんどくさくて、洗うの」と吐露。ケンコバが「今になっては笑いごとやけど、結構ヤバイよ」とやんわりたしなめると、江角は「ヤバかったです。ホントに肝が冷えました」と“反省”していた。