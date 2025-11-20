名前がかっこいいと思う「日本の古都」ランキング！ 2位「鎌倉幕府所」、1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年11月7日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「古都に関するアンケート」を実施しました。
その中から、名前がかっこいいと思う「日本の古都」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「鎌倉武士の猛々しいイメージが連想される」（50代男性／神奈川県）、「鎌倉という響きがかっこいい。京ではなくて『幕府所』というのも武士の文化を感じる」（30代女性／福岡県）、「源氏のゆかりの地で威厳を感じる」（40代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「軽やかで神秘的。古代の風が吹く名前 まさに“日本の黎明”を感じる漢字と響き」（50代男性／神奈川県）、「単純に感じの字面がかっこいい。音感もいい」（30代男性／東京都）、「鳳凰を連想させる字面であり、厨二心をくすぐる」（40代男性／長崎県）、「『飛鳥』は字面もかっこいいですし、自衛隊の実験機にも名前が採用されたこともあってかっこいいです」（50代男性／群馬県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：鎌倉幕府所（神奈川県鎌倉市・逗子市）／48票鎌倉幕府は、源頼朝が開いた初めての武家政権であり、「鎌倉」という響き自体に歴史の重みと武士のイメージが強く結びついています。「幕府」という言葉が、支配、権力、そして歴史的な転換期を連想させ、重厚感とかっこよさを感じさせます。源平の合戦などのドラマチックな歴史的背景も、この名前の持つイメージをより強固なものにしているのではないでしょうか。
1位：飛鳥（奈良県明日香村）／58票飛鳥は、6世紀末から7世紀にかけて日本の政治・文化の中心地であった場所です。「飛鳥時代」として日本の歴史の夜明けとも言える時代を冠しており、その名前には、時代の躍動感や新しい文化の胎動を感じさせる響きがあります。漢字の「飛鳥」が持つ優雅さと力強さが相まって、多くの回答者から「かっこいい」と支持されました。
