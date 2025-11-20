アルピー平子、愛妻家アピールに“見苦しい”苦言？ 「僕の愛は安っぽくて泥臭い、終わりのないビジネスだ」
お笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希さんは11月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。ファンからの苦言に応えました。
【写真】平子祐希の“愛妻家ムーブ”に苦言が!?
この投稿にファンからは、「奥様おめでとうございます いつまでもご家族お幸せに」「こんなふうに変わらずに感謝と愛を伝えられる平子さんもいい男でいい夫ですよ」「なんて素敵なバースデーメッセージ 私も幸せな気持ちになりました」と、称賛の声が多数上がりました。
しかしその中には「もうさ、アピールやめたら？ 見苦しい 直接言うだけでいいやん？ ビジネス愛してるやん」といった批判の声もあり、波紋を呼んでいます。
コメントでは、「平子さんの愛妻家ポスト好きです！！！！」「だれにも迷惑かけてないのにこの人どうしたんですかね」「嫁エピ、些細なことでもなんか楽しい気分になれるから永遠に続けてほしい 終わりのないビジネス万歳」などの声が寄せられました。(文:勝野 里砂)
妻への祝福コメントに寄せられた苦言18日の投稿で「大好きな人の45歳のお誕生日。いつまで経っても綺麗で可愛い」とつづり、妻の誕生日を祝福した平子さん。1枚の写真には「45」のろうそくが立てられたバースデーケーキと、風船などが飾られた部屋が写っています。以前から愛妻家で知られる平子さんらしい、妻への愛が詰まった内容です。
苦言に対して平子さんは……前述の苦言に対し、19日、平子さんは引用ポストにて返答。「悔しいが仰る通り」とその内容を認めるコメントをしたものの、「美しく在り続け、懸命に家を守ってくれる妻。僕はその提供された価値に対し、対価を支払わなくてはならない。利益を生み出す為にはこうして自社の看板も立てる。僕の愛は安っぽくて泥臭い、終わりのないビジネスだ」とも語り、今後もこのスタンスを崩さない姿勢を見せています。
