セカオワSaori、息子とのハグにほっこり “応援隊長”と迎えたツアーファイナルに感動の声「癒された」「溢れ出るイケメンオーラ」
【モデルプレス＝2025/11/20】SEKAI NO OWARIのSaoriが11月19日、自身のInstagramを更新。息子との2ショットを公開した。
【写真】セカオワ“2児の親”「溢れ出るイケメンオーラ」息子とのハグショット
Saoriは「Asia tour phoenix 東京公演終了」と報告し、「セカオワの応援隊長」と称する長男との2ショットを公開した。「海外にはいけなかった応援隊長も、東京には駆けつけてくれたよ〜」と綴り、楽屋の廊下のような場所で息子をハグする微笑ましい親子ショットを披露している。
この投稿に「溢れ出るイケメンオーラ」「応援隊長、可愛すぎる」「ハグショットに癒された」「ほっこりした」「笑顔が優しすぎる」「ツアーお疲れさまでした」「ファイナルに相応しい最高の1枚」といった反響が寄せられている。
Saoriは、2017年に俳優の池田大と結婚し、翌年1月に第1子を出産。2024年12月に第2子を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆Saori、息子との2ショット公開
◆Saoriの投稿に反響
