三田寛子、三男・中村歌之助のディズニーショット公開 キャラクターグリーティングに「負けない可愛さ」「家族愛溢れてる」の声
【モデルプレス＝2025/11/20】女優の三田寛子が11月18日、自身のInstagramを更新。三男で歌舞伎俳優の中村歌之助のディズニーショットを公開した。
【写真】歌舞伎俳優の59歳妻「キャラに負けない可愛さ」イケメン三男のキャラグリーティングショット
三田は「＃ミッキーおめでとう」「＃ミッキーマウスの誕生日」とハッシュタグを添え、ミッキーマウスとミニーマウスに挟まれて笑顔を向ける歌之助の写真を公開。「私は結婚して新居は歌舞伎座にもディズニーランドにもアクセスな場所で時間ができたらTDLへ飛んでいってた 息子たちも日本もフロリダやロスへも連れて行って大晦日にはカウントダウンも家族でランドにいくほど大大大好き」とディズニー好きを明かし、家族の思い出を綴った。
この投稿に、ファンからは「キャラクターに負けない可愛さ」「家族愛溢れてる」「素敵な思い出」などと反響が寄せられている。
三田は、1991年に歌舞伎俳優・中村芝翫と結婚。歌舞伎俳優として活躍する長男・橋之助、次男・福之助、三男・歌之助の息子3人をもうける。（modelpress編集部）
◆三田寛子、中村歌之助とミッキー＆ミニーの3ショット公開
◆三田寛子の投稿に反響
