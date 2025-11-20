ÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¡Ö½é¤á¤Æ¹¥¤¤Ë¡×¡¡Å¨¥Õ¥¡¥óÀÖ¤ÃÃÑ¡Ä¡ÈÁÛÄê³°¡É¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËÊÆ³åºÓ
¡Ö2025Ç¯¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¡¦Ìî¼¡¤Ø¤Î¥Ù¥¹¥È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¾Þ¡×
¡¡2025Ç¯¤òºÌ¤ëÌ¾¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ïº£µ¨¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¼«¸ÊºÇÂ¿55ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤âÉü³è¡£ÆóÅáÎ®¤Î³èÌö¤Ç¼«¿È4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¥ª¥Õ¤Ë¤ÏÊÆ¼±¼Ô¤Ë¤è¤ë¡ÈÆÃÊÌÉ½¾´¡É¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç½é¤á¤ÆÈà¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤âÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÅêµåÊ¬ÀÏ²È¤Î¥í¥Ö¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó»á¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¤Æ¡Ö2025Ç¯¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¡¦Ìî¼¡¤Ø¤Î¥Ù¥¹¥È¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¾Þ¡×¤òÈ¯É½¡£8·î24Æü¡ÊÆ±25Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ç45¹æ¤òÊü¤Ã¤¿ÂçÃ«¤ò¡ÈÂç¾Þ¡É¤ËÁª½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï45¹æ¤ÎÄ¾Á°¡¢¥Í¥¯¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥º¥µ¡¼¥¯¥ëÉÕ¶á¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥Ñ¥É¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃËÀ¤È²¿¤ä¤é²ñÏÃ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ë¸«»ö¤Ê°ìÈ¯¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¸å¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ëÄ¾Á°¤ËÃËÀ¥Õ¥¡¥ó¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤âÂçÇú¾Ð¤¹¤ë°ìËë¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤ÎÃËÀ¤Ï»î¹çÃæ¡¢ÂçÃ«¤òÃæ¿´¤Ë¹ó¤¯±ø¤¤Ìî¼¡¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â¡Ö¤È¤Æ¤â¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¡£»î¹çÃæ¤º¤Ã¤È»ä¤Î±¦¼ª¤Ë¡ÊÌî¼¡¤¬¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¡£¤½¤ÎÁê¼ê¤Ë¸«»ö¤Ê¡ÈÇÜÊÖ¤·¡É¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÃËÀ¥Õ¥¡¥ó¤â»²¤Ã¤¿¤è¤È¤¤¤Ã¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬¡ÈÇ¼ÆÀ¤Î¼õ¾Þ¡É¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤Þ¤¿¤ÎÌ¾¤ò¡ÈºÇ¤â·òÁ´¤Ê¥ê¥Ù¥ó¥¸¾Þ¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¡Ö»î¹çÃæ¤º¤Ã¤È¥ä¥¸¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¡¢¡È¥À¥Ã¥×¡É¤·¤Æ¤¢¤²¤¿ÅÓÃ¼¤ËÂç¶½Ê³¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¡¼¥°¤ÇÍ£°ì¤ÎÃË¤À¡×¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÏÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤Þ¤¤¡×¡Ö¥Ï¥Ï¥Ï¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤Ç¤ËÅÁÀâ¤À¤è¡×¤È³åºÓ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë