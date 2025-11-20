¼Ö¤â¥¹¥Þ¥Û¤â¡È¼Â¼Á¥¿¥À¡É¤Ë!?¡Ä»Ùµë³Û¤Ï¡ÖºÇÂç600Ëü±ß¡×º£¤¹¤°¿½ÀÁ¤·¤¿¤¤¡Ò½õÀ®¶â¡Ó¤ÎÀµÂÎ¡ÚÀÇÍý»Î¤¬¾Ò²ð¡Û
Êª²Á¹âÆ¤ä¿Í¼êÉÔÂ¤ËÇº¤àÃæ¾®´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¶ÈÌ³²þÁ±¤ÈÄÂ¾å¤²¤ÎÎ¾Î©¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¹ñ¤Î½õÀ®¶â¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢½¾¶È°÷¤ÎÄÂ¾å¤²¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÇÂç600Ëü±ß¤ÎÊä½õ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢Ê¡»ã¼ÖÎ¾¤Þ¤ÇÆ³Æþ²ÄÇ½¤À¤½¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤½õÀ®¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ÅÁÈ¤ß¤È¼õµëÍ×·ï¡¢¿½ÀÁ»þ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¥°¥é¥ó¥µ¡¼¥º¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ç¸øÇ§²ñ·×»Î¡¦ÀÇÍý»Î¤Î¹õÂíÂÙ²ð»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
½õÀ®¶â¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ
ºÇ¶á¡¢¶ÈÌ³¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò»È¤¦µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¿ô¤òÆ³Æþ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È·ë¹½¤Ê¶â³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¦»Å»ö¤Ç¤ÏÍÆÎÌ¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¶â³Û¤òÍÞ¤¨¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤¬¡Ö¶ÈÌ³²þÁ±½õÀ®¶â¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î½õÀ®¶â¤ò»È¤¦¤È¡¢¥¹¥Þ¥Û¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¤ò¤«¤Ê¤ê¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶ÈÌ³²þÁ±½õÀ®¶â¡×¤È¤Ï
¶ÈÌ³²þÁ±½õÀ®¶â¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ä¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤Î¶ÈÌ³²þÁ±¤ò±þ±ç¤¹¤ëÌÜÅª¤Çºî¤é¤ì¤¿½õÀ®¶â¤Ç¤¹¡£
»ö¶È¾ìÆâºÇÄãÄÂ¶â¡Ê¿¦¾ì¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÄã¤¤ÄÂ¶â¡Ë¤ò°ìÄê³Û°Ê¾å°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀßÈ÷Åê»ñ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÈñÍÑ¤Î°ìÉô¤ò½õÀ®¶â¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤Î°ú¤¾å¤²¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÄÂ¾å¤²¤âÀßÈ÷Åê»ñ¤â¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÊÒÊý¤òÊä½õ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ç¤¹¡£
½õÀ®¶â¤Î¾å¸Â³Û¤Ï¡¢ÄÂ¶â¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¶â³Û¤ä¿Í¿ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤·¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ¤Î75¡Á80¡ó¡¢ºÇÂç600Ëü±ß¤Þ¤Ç»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶áÊª²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤ÇÄÂ¾å¤²¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤òµý¼õ¤·¤Ä¤Ä¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤ªÆÀ¤ÊÀ©ÅÙ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½õÀ®¶â¼õµë¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö3¤Ä¡×¤Î¾ò·ï
½õÀ®¶â¤ÎÍøÍÑÍ×·ï½õÀ®¶â¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1¡¥Ãæ¾®´ë¶È¡¦¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¶È¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ò·ï¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¾®Çä¶È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»ñËÜ¶â¤Þ¤¿¤Ï½Ð»ñ¶â³Û¤¬5,000Ëü±ß°Ê²¼¡¢¤Þ¤¿¤Ï¾ï»þ»ÈÍÑ¤¹¤ëÏ«Æ¯¼Ô¤¬50¿Í°Ê²¼¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢2025Ç¯¤«¤é¤ÏÂç´ë¶È¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤ò»ý¤Ä´ë¶È¡Ê¤ß¤Ê¤·Âç´ë¶È¡Ë¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤·Âç´ë¶È¤È¤Ï¡¢Âç´ë¶È¤¬³ô¼°¤Î2Ê¬¤Î1°Ê¾å¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Ìò°÷¤Î2Ê¬¤Î1°Ê¾å¤¬Âç´ë¶È¤ÎÌò°÷¤ä¿¦°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
2¡¥»ö¶È¾ìÆâºÇÄãÄÂ¶â¤ÈÃÏ°èÊÌºÇÄãÄÂ¶â¤Îº¹³Û¤¬¡Ö50±ß°ÊÆâ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
»ö¶È¾ìÆâ¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤Ï¿¦¾ì¤ÇºÇ¤âÄã¤¤ÄÂ¶â¡¢ÃÏ°èÊÌºÇÄãÄÂ¶â¤ÏÅÔÆ»ÉÜ¸©Ã±°Ì¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿ºÇÄãÄÂ¶â¤Ç¤¹¡£Âç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÄÂ¶â¤ÎÄã¤¤»ö¶È¼Ô¤Ë¤³¤Î½õÀ®¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
3¡¥²ò¸Û¤äÄÂ¶â°ú¤²¼¤²¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¡×¤¬¤Ê¤¤¤³¤È
¡¦¸òÉÕ¿½ÀÁ½ñ¤ÎÄó½ÐÆü¤ÎÁ°Æü¤«¤éµ¯»»¤·¤Æ6¥õ·îÁ°¤ÎÆü¤«¤é¼ÂÀÓÊó¹ð¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿Æü¤ÎÁ°Æü
¡¦ÄÂ¶â³Û¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤«¤é6¥õ·î¤ò·Ð²á¤·¤¿Æü
¾åµ¤Î¤¤¤º¤ì¤«ÃÙ¤¤Æü¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¡¢²ò¸Û¤äÄÂ¶â°ú¤²¼¤²¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢»ö¶È¾ìÆâ¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤ÇÆ¯¤¯½¾¶È°÷¤ÎÄÂ¶â¤ò°ìÄê³Û°Ê¾å°ú¤¾å¤²¤ì¤Ð¡¢½õÀ®¶â¤Î¼õµëÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²¼µ¤Î¡ÖÆÃÄê»ö¶È¼Ô¡×¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤È¡¢¾å¸Â³Û¤äÂÐ¾Ý·ÐÈñ¤¬³ÈÂç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÄÂ¶âÍ×·ï¡§»ö¶È¾ìÆâºÇÄãÄÂ¶â¤¬1,000±ßÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç
Êª²Á¹âÆÍ×·ï¡§¿½ÀÁÁ°3¥õ·î´Ö¤Î¤¦¤Á1¥õ·î¤ÎÍø±×Î¨¤¬3¡ó°Ê¾åÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç
¤Ê¤ª¡¢2024Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï¡¢Ê£¿ô²ó¤ÎÄÂ¾å¤²¤Ë¤è¤ëÊ£¿ô²ó¿½ÀÁ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¡¢1²ó¤Î¤ß¤Î¿½ÀÁ¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ú¤¾å¤²¿Í¿ô¡×¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤ËÍ×Ãí°Õ
½õÀ®¶â³Û¤ÈÂÐ¾Ý·ÐÈñ½õÀ®¶â³Û¤Ï¡¢»ö¶È¾ìÆâºÇÄãÄÂ¶â¤Î°ú¤¾å¤²³Û¡¢°ú¤¾å¤²¤¿½¾¶È°÷¿ô¡¢»ö¶È½êµ¬ÌÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»ö¶Èµ¬ÌÏ30¿ÍÌ¤Ëþ¤Î»ö¶È¼Ô¤¬¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤ÇÆ¯¤¯5¿Í¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÄÂ¶â¤ò60±ß°ú¤¾å¤²¤¿¾ì¹ç¡¢¾å¸Â¤Ï190Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
ºÇÂç600Ëü±ß¤â¤é¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢10¿Í°Ê¾åÄÂ¶â¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤è¤êÂ¿¤¯½õÀ®¶â¤ò¤â¤é¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢10¿Í°Ê¾å¤ÎÏÈ¤Ï¡ÖÆÃÄê»ö¶È¼Ô¡×¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£°ú¤¾å¤²¿Í¿ô¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ö¶È¾ìÆâºÇÄãÄÂ¶â¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÄÂ¾å¤²¤Ë¤è¤êÄÉ¤¤È´¤«¤ì¤ëÏ«Æ¯¼Ô¤âÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ú¤¾å¤²³Û¤¬´ð½àÌ¤Ëþ¤ä¡¢¤¹¤Ç¤ËºÇÄãÄÂ¶â°Ê¾å¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÐ¾ÝÏ«Æ¯¼Ô¤Ï½¾Íè3¥õ·î°Ê¾å¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤«¤é¤Ï¸ÛÍÑ´ü´ÖÍ×·ï¤¬±äÄ¹¤µ¤ì¡¢6¥õ·î°Ê¾å¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼Ö¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤â¡ª½õÀ®¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÀßÈ÷Åê»ñ¤Ï¡Ä
½õÀ®Î¨¤Ï¡¢ºÇÄãÄÂ¶â1,000±ßÌ¤Ëþ¤Ê¤é5Ê¬¤Î4¡Ê80¡ó¡Ë¡¢1,000±ß°Ê¾å¤Ê¤é4Ê¬¤Î3¡Ê75¡ó¡Ë¤Ç¤¹¡£ÂÐ¾Ý·ÐÈñ¤ÏÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤¬´ðËÜ¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏPOS¥ì¥¸¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤ä¥ê¥Õ¥ÈÉÕ¤ÆÃ¼ì¼ÖÎ¾¡¢¶ÈÌ³¥Õ¥í¡¼¸«Ä¾¤·¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÈñÍÑ¡¢¿Íºà°éÀ®¡¦¶µ°é·±ÎýÈñ¤Ê¤É¤¬³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Êª²Á¹âÆÍ×·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ð¡¢¼Ö¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥¹¥Þ¥Û¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤âÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¼Ö¤Ë¤Ï¡Ö¾è¼ÖÄê°÷7¿Í°Ê¾å¡¢¤Þ¤¿¤Ï¼ÖÎ¾²Á³Ê200Ëü±ß°Ê²¼¤Î¾èÍÑ¼Ö¡¢²ßÊª¼«Æ°¼Ö¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ð¸îÍÑ¤ÎÊ¡»ã¼ÖÎ¾¤ä¡¢»ö¶ÈÍÑ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¹ØÆþ¤·¤¿ºÝ¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼ÂºÝ¤Î³èÍÑ»öÎã
À¯ÉÜ¤¬¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë³èÍÑ»öÎã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ä»¼è¸©¤Î²·Çä¶È¼Ô¤¬ºÇ¿·¤Î¶ÈÌ³´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½õÀ®¶â¤Ç½ÐÈñ¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤ä¡¢²ð¸î»ö¶È¼Ô¤¬¼Ö°Ø»Ò¤òÅÅÆ°¤ÇºÜ¤»¤é¤ì¤ëÊ¡»ã¼ÖÎ¾¤òÆ³Æþ¤·¡¢Á÷·Þ¿¦°÷¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ÈÌ³¥Õ¥í¡¼¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ÆÀ¸»ºÀ¤¬¾å¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç»Ä¶È¤â¸º¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤ò¾å¤²¤Æ¤âÂç¤¤ÊÉéÃ´¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÊó¹ð¡×¤òËº¤ì¤ë¤È¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡Ä
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤«¤Ê¤êÊØÍø¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¶ÈÌ³²þÁ±½õÀ®¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãí°ÕÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½õÀ®¶â¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡¢¸òÉÕ·èÄê¸å¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÈñÍÑ¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£»öÁ°¤ËÀßÈ÷Åê»ñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶ÈÌ³²þÁ±¤äÄÂ¾å¤²¼Â»Ü¸å¤ÏÊó¹ð½ñ¤ÎÄó½Ð¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£·×²èÊÑ¹¹¤äÃæ»ß¡¢±ä´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤â¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ½ñÎàÄó½Ð¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Äó½Ð¤òËº¤ì¤ë¤È½õÀ®¶â¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢½õÀ®¶â¤ÏÍ½»»¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÆÍÁ³ÂÇ¤ÁÀÚ¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿½ÀÁ¤ÏÁá¤á¤¬³Î¼Â¤Ç¤¹¡£
¶ÈÌ³²þÁ±½õÀ®¶â¤ò¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÄÂ¾å¤²¤ÈÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿½ÀÁ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢Áá¤á¤ËÍ×·ï¤ò³ÎÇ§¤·¡¢½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹õÂí ÂÙ²ð
ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¥°¥é¥ó¥µ¡¼¥º¶¦Æ±ÂåÉ½¡¿¸øÇ§²ñ·×»Î¡¦ÀÇÍý»Î