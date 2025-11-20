11月15日、秋篠宮ご一家は東京・渋谷区の東京体育館を訪れ、「第25回夏季東京デフリンピック」の開会式にご臨席された。大会のメインカラー"桜色"に合わせて、ご一家も思い思いに"桜色"を取り入れられたファッションでお出ましに。なかでも、次女・佳子さまのピンクのドレスは注目を集めた。

【写真】佳子さまの“推しブランド”のドレス…ショッキングピンク、ロイヤルブルー、カメリアワンピース

佳子さまがお召しになったのは、蛍光カラーも入ったいわゆる"ショッキングピンク"のドレス。首元のクラシカルな印象のボウタイリボンと、ウエストから裾に向かってふんわりと広がるシルエットが美しい一着だった。

ファッション編集者の軍地彩弓氏が解説する。

「このワンピース、以前にも見覚えがあると思ったら、2024年に東京都江戸川区で開かれた『聴覚障害児を育てたお母さんをたたえる会』でお召しになったロイヤルブルーのワンピースと同じデザインでした。ブランド名は『Viaggio Blu（ビアッジョ・ブルー）』。今年のブラジル訪問で話題になった、あのカメリア柄のワンピースと同じブランドです。佳子さまは、『Viaggio Blu』が特にお気に入りのようですね」

2度続けて「色違い」購入か

ロイヤルブルーのワンピースは、昨年、秋篠宮さまが59歳のお誕生日を迎える際に行われた記念撮影でもお召しに。『Viaggio Blu』とはどのようなブランドなのだろうか。

「兵庫県神戸市に本社を置くアパレルメーカー『JAVA（ジャヴァ）CORPORATION 』が手がける、今年35周年を迎える"神戸エレガンス"を代表するブランドです。『Viaggio Blu』とは、イタリア語で『青い旅』という意味を持ち、1990年に"旅"をテーマに創立されました。当初から高品質素材やデザインにこだわり、ストレスのない着用感でありながら"美シルエット"を追求されているブランドです」（同前）

そんな同ブランドから販売され、今回のご公務で佳子さまが取り入れられたワンピースは、ここ数年で何度か秋冬コレクションとして登場している人気のデザインだ。

「佳子さまも2022年にロイヤルブルーを購入され、何度か公務で披露されました。2023年は販売がなかったものの、2024年に再登場すると新カラーであるショッキングピンクを購入されたようです。2度続けて色違いを入手されるほどですから、かなりのお気に入りなのでしょう。ちなみに今期は、『ロイヤルブルー』『オフホワイト』『ライトグレー』の3色で展開。お値段は税込で5万7200円です。

ボトルネックのデザインで、裾に向かって広がるAラインシルエット。素材はカジュアルなウールジャージで、ストレッチ素材です。動きやすく、落ち感があり、ふんわりと揺れる裾周りが美しい。付属のボウタイは着脱可能なので、シーンに合わせて顔まわりの印象を変えることができる点もポイントの一着ですね」

軍地氏は、佳子さまは「ご公務でもファッションを楽しんでいらっしゃる印象」と語る。

「佳子さま流の新しい皇室ファッションとも言えますね。今回のドレスは、"桜色"というよりかなりヴィヴィッドな色選び。秋篠宮さま、紀子さま、悠仁さまが抑えた桜色だったのに対して、一際目立つ色でした。ピアスももちろんピンク、色を揃えたスタイリングでした。

皇室のご公務ファションといえば、これまではワンピースでもジャケット必須ではありましたが、佳子さまはジャケットをお召しにならないことも多いです。"自分らしさ"を重視されていらっしゃるようですね」

佳子さまの公務での装いは、まさに"旅"のように、皇室ファッションを新しいところへ連れていくのかもしれない──。