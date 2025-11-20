11月13日（日本時間14日）、ドジャース・大谷翔平（31）が移籍後2年連続でナ・リーグ最優秀選手（MVP）に満票で選出された。MVP発表の瞬間には、MLB専門チャンネル「MLBネットワーク」に生出演。

【全身を見る】真美子さんのエレガントなハイブランドワンピース姿、大谷選手に向かってチャーミングなウインクを飛ばす真美子さん

昨年に続いて、妻の真美子さん（28）と愛犬のデコピンも同席。大谷選手の隣で真美子さんは"控えめ"な笑みを浮かべながら、夫の晴れ舞台を見守っていた。

この日、大谷選手はブラウンのシャツに白いボトムスで出演。まるでデコピンの毛色と揃えたようなカラーがファンの間で"デコピンコーデ"と話題になった。一方の真美子さんは襟付きのワンピースという装いで、こちらも"デコピン色"のブラウン生地だった。

真美子さんが着用していたワンピースについて、SNSでは〈イタリアのハイブランド「ブルネロクチネリ」ではないか？〉と指摘する声があがっている。同ブランドについて、ファッション誌編集者が解説する。

「1978年創業の『ブルネロクチネリ』は、"クワイエット・ラグジュアリー"を代表するブランドの1つ。ロゴやデザイナーの名前を大胆にあしらうようなことはせず、文字通り『控えめ』『主張しない』ながらも上質さを備えた高級ブランドです。

高級素材を熟練の職人が丁寧に仕上げるため、シンプルなシャツでも定価で30万円以上。”本当に良いもの”を知る人のためのハイブランドと言えるでしょう」

さて、実際はどうなのか──。同ブランドの日本での流通販売を行う『ブルネロクチネリジャパン』に問い合わせたところ、「（真美子夫人が着用されたものは）弊ブランドのドレスということで把握しております」（広報担当者）との回答が得られた。

ただし、担当者によると「詳細なアイテム等については確認中ですが、現在店頭にあるものというわけではございません」とのことで、日本国内の店頭での入手はできないようだ。また、ブランドに関する問い合わせも複数件寄せられているという。

「ブティックのほうにも、一般のお客様からの問い合わせを頂いております」（広報担当者）

前出・ファッション誌編集者が続ける。

「真美子さんは以前から、『ZARA』などのファストファッションブランド中心のスタイリングをたびたび披露していることから、"庶民派"の印象も強い。そういった意味では、知る人ぞ知る高級ブランドの『ブルネロクチネリ』を着られたのは少々意外に感じるかもしれません。

ただし"クワイエット・ラグジュアリー"は"Stealth Wealth"とも表現されることもあり、富や財力をひけらかさず、控えめに隠すライフスタイルを指します。これまでは超富裕層にのみ好まれるファッションでしたが、近年では一般にも浸透しつつあり"トレンド化"しています。

その代表的なブランドである『ブルネロクチネリ』を愛する夫の晴れ舞台で取り入れられたことは、大谷選手の栄誉を讃えつつ、必要以上に誇示しないという意味が込められた真美子さんらしいチョイスと言えるかもしれませんね」

真美子さんのファッションセンスもMVP級だったようだ。