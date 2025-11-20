全国に誇りたい新潟のグルメ。今回は店長の好みを詰め込んだ喫茶店のセットメニューを紹介します。

新潟市中央区に店を構える『メリークリスマス』。



印象的な真っ赤な店内で提供される分厚くてふわふわなサンドイッチが人気のお店ですが…



【高濱優生乃アナウンサー】

「今回紹介するのは店主のこだわりを詰め込んだメニュー、わがまま喫茶です」





食べることがとにかく大好きな店長・土田さんのわがままな好みを詰め込んだわがまま喫茶。【メリークリスマス 土田杏美 店長】「なかなか探しても自分の好みに合わないなと。じゃあ、ないなら自分で作ろうと始めたのがわがまま喫茶。全部、3つとも私が食べたいもの」店長のわがままを叶えた1つ目のメニューが『カレーライス』です。【土田杏美 店長】「しゃばしゃば系ではなく、欧風カレーのほうが自分は好き」玉ネギやニンジン、リンゴなどを2日間かけてじっくり煮込み作るこだわりようです。2つ目は、喫茶店の王道メニュー『ナポリタン』。チャップをベースにした自家製ソースを少し焦がしながら調理することで濃厚なうまみと香りが楽しめるといいます。【土田杏美 店長】「のどに詰まるくらいの、水気が飛んだようなナポリタン。わがまま喫茶のメニューは1週間ループして食べても飽きないという私の好きなもの。ちなみにきのうの夕飯もナポリタン」好きな味・おいしさを自分だけでなく県民に広めたいと話す土田さん。東京にある人気喫茶店『喫茶アメリカン』で修行を積み、人気のタマゴサンドなどを県内で提供しています。【土田杏美 店長】「（師匠から）『良い店だ。頑張れよ』と言われた」そんな店長のわがままを叶えた最後のメニューが野菜たっぷりの『タコライス』。【厨房ノイズ】「3種のスパイスが入っている。玉ネギの量を多めにして、パサパサさせず、ジューシー感が出るようにしている」このままでも十分おいしくいただけますが…ニンニクとトウガラシを使ったピリリとからい“ハイサイソース”がタコライスには欠かせないと話す土田さん。果たしてその味は？【高濱優生乃アナウンサー】「ニンニクの風味がほどよく効いたからいソース。お肉と野菜の甘みが感じられるタコスミートと相性抜群です」【土田杏美 店長】「こういうのがおいしいよっていうのをみんなにも共感してほしい。ぜひ食べに来てもらいたい」