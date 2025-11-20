女優の国生さゆり（58）が19日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。おニャン子クラブの元メンバーで今でも親交が続く親友を明かした。

この日はタレントのミッツ・マングローブとともに出演。国生は今年でデビュー40周年、ミッツも女装歌謡ユニット「星屑スキャット」が結成20周年となる。ミッツが最初に所属した芸能事務所が国生と同じソニー・ミュージックアーティスツで、事務所の先輩後輩の関係だった。

国生が自身の“闇”について話をする中、ミッツは「そんなの日本全国みんな分かってましたよ」と指摘。「10歳だったのね、おニャン子クラブがデビューした時って。子供ながらに一番闇を感じたのは、国生さゆりさんでしたよ。おニャン子の中では私は国生さゆりと、福永恵規って人」と会員番号11番で、元リーダーの福永恵規（さとみ）さんの名前を挙げた。

すると、国生は「福永恵規ちゃんね。今でも親友で、たまに会ってご飯食べたりしてる」と告白。「悩み事聞いたりとか。一番相談事してるかな」と明かした。

そんな告白に、ミッツも「ああ、うれしいな、そこの2人が今も仲が良いって」と喜んだ。