アイドルグループ乃木坂46元メンバーの堀未央奈（29）が19日深夜、テレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・17）に出演。家でこっそりやっている趣味を明かした。

この日、フリーアナウンサー森香澄と行った企画は「嘘ベストバイを当てろ！」。今年買ってよかった商品3つをプレゼンし合い、1つだけ紛れ込んでいる“今日初めて見た嘘アイテム”を見破るというもの。

そのなかで堀が紹介したのは、パソコン用のキーボード。“カタカタ”という打鍵音を楽しむのが目的で「キーボードが本当に好きなの。思い立った時におもむろに1人でこうやってやる（打つ）のが好きなの。これは趣味なの。15分くらい没頭してしまうみたいなのが、3日に1回くらい。リビングに置いてる。パソコン使わないからつなげない。音が好きで買った。これは初公開かも、家でそういうことをしてるっていうの」と説明した。

森は疑ったが、キーボードは実際のベストバイと判明。堀は「1番大事なものかも。私と結婚する人は、急に15分間やりだしても見守ってくれる人がいい」と話した。