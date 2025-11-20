クロちゃん「彼女が出来たしん！」 女性との“顔出し”2ショットに憶測の声「隠しきれない水ダウ臭」「誰1人信じず」
安田大サーカス・クロちゃん（48）が19日、自身のXを更新。「彼女が出来たしん！」と報告し、女性との2ショットを公開した。
【写真】「遠距離のまま終わりそう」“彼女”に寄り添いウインクするクロちゃん
クロちゃんは「彼女が出来たしん！ 遠距離だけど頑張るしんよー」とコメントし、2人でウインクして“キュンポーズ”をした柔らかな表情の2ショットを披露している。
この投稿には、ファンから「隠しきれない水ダウ臭」「誰1人信じず水ダウなのおもろい笑 まあ、水曜だろ」「水ダウの年末特大企画で決定じゃん」「長期ドッキリ始まった？」「遠距離のまま終わりそう」「水ダウだなwww」などと憶測するコメントが相次ぎ、真実か疑う反応を見せていた。
