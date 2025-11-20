競泳の個人種目で11個の日本記録を持つ池江璃花子選手の母親が、子育てについての講演会を開き、子どもの可能性を信じることの重要性を伝えました。

【写真を見る】競泳・池江璃花子選手の母親「割れ物を扱うように接していたら可能性を伸ばせない」講演で語る「信じることの重要性」【岡山】

岡山市中区の子ども園を訪れたのは、池江璃花子選手の母親で、環太平洋大学の客員講師・池江美由紀さんです。

テーマは、「こどもの可能性を信じて育てる」。璃花子選手は、高校1年生で五輪に初出場。その後、白血病を発症しますが不屈の精神力で闘病生活を乗り越え五輪の舞台に返り咲きました。

3人のこどもを女手一つで

（池江璃花子選手の母親・美由紀さん）

「お子さんは自分の幸せな道だけを歩めるわけではない。失敗しても諦めない、挫折してもまた立ち上がれるというようなことを、お父さんお母さんが支えていただくということが大切なことかと」



幼児教育の塾を経営する傍ら、3人のこどもを女手一つで育てた美由紀さん。幼少期から失敗を恐れないよう指導することで強い心が育つと語りました。



（池江璃花子選手の母親・美由紀さん）

「（子どもを）もっとエネルギッシュに扱ってあげてほしいと思います。いつまでも割れ物を扱うように接していたら、お子さんの可能性を伸ばすことはできない」



参加者は真剣に耳を傾けていました。