中山秀征さんが『徹子の部屋』に登場。思いもかけない出来事を語る。なぜ中山は志村けんに親しくしてもらえたのか？「縁があったなら願わくは活かしたい。そのためのチャレンジは――」
2025年11月20日の『徹子の部屋』に中山秀征さんが登場。小学生から続けている書道がキッカケで起こった、ある夢のような出来事について語ります。そこで、中山さんが人から愛されるコツについて綴った記事（初出：2025年08月29日）を再配信します。*****なぜか「まわりから好かれる人」と「まわりから良く思われない人」。「ちょっとした違いでその差が生まれている」と語るのは、芸能界で活躍し続けてきたタレント・中山秀征さん。人から好かれ、信頼されてきた中山さんが長年大切にしてきたこととは？ 愛されキャラの秘密をまとめた著書『気くばりのススメ 人間関係の達人たちから学んだ小さな習慣』より、一部を抜粋して紹介します。
自己紹介のコツ：相手から質問されるように仕向ける
初めての人に会ったとき、自分はこんな人間なんです、と自己紹介する機会がもらえる場合があります。
自己紹介って、何を言えばいいのか、そんな質問も、受けることがあります。
自己紹介は、自己PRでもあるわけです。
だから、どうしても自分のことをたくさん説明したくなってしまうのですが、説明しすぎないほうがいい、というのが、僕の考え方です。
というのも、説明しすぎてしまったら、相手が質問できることがなくなってしまうからです。
先にも書いたように、質問はコミュニケーションの重要なきっかけになります。
こちらから一方的にしゃべるのは難しくても、相手が言っていることに対して質問するとなれば、ハードルは一気に下がります。
だから、自己紹介をするにも、相手から質問されるように仕向けたほうがいい。全部を説明しないで、要点だけを説明する。
そうすることで、相手が「話すことがないや」「聞くことがないや」となるのを防ぐことができます。
全部説明しない。要点だけ話す
自分が話したいことを聞いてもらえるように要点だけ投げる、というのは、１つのテクニックでもあります。
あまり狙いすぎないほうがいいですが、ちょっと変わったエピソードで勝負できるなら、相手に印象を残すことができます。
例えば、
「長く野球をやっていました」
と自己紹介すると
「そうなんですね。いつまでやっていたんですか」
という問いを引き出すことができる可能性があります。
ところが、
「高校、大学と野球をやっていて、東都リーグでピッチャーとして10勝してチームのMVPをもらったんです」
まで語ってしまうと、もう聞く話がなくなってしまう。「へーえ、そうなんですね」で終わってしまいかねない。
会話が広がる起点になるところで、止めておくことがポイントになるのです。
とはいえ、あまり狙いすぎない
人間、誰しも１つや２つは、自己紹介、自己PRとして聞いてもらいたいことがあるはずです。
だったら、それをさわりだけ投げる。そこから質問が広がっていくのを待つ。しゃべりすぎるから、会話が続かなくなってしまうのです。
そして結果的に、自分のこと、自分の魅力を詳しく知ってもらうチャンスを逃すことにもなってしまう。
もちろん、相手があることですから、「これなら話が膨らむな」という要素をあらかじめいくつか用意しておくといいと思います。
「スポーツ観戦が好き」でもいいですし、「映画が好き」でもいいし、「読書が趣味」でもいいでしょう。
１つ気をつけたいのは、変わったものでアピールしようと特殊な内容で勝負しようとしてしまうこと。
自分がすごいと思っていることが、意外と相手にはすごくないと思われるケースは少なくなかったりするからです。
だから、あまり狙いすぎずに、わかりやすいボールを投げたほうがいい。
会話が大きく広がるテーマなら、よりいいと思います。相手も反応して質問しやすいからです。
大先輩を誘うときの秘策
なぜ、あのビッグスターに可愛がってもらえたのか
僕はありがたいことに、たくさんの先輩方に可愛がってもらってきました。
たとえば、どうして志村けんさんのようなビッグスターに親しくしてもらえたのか。よく驚かれました。
志村さんとの出会いは、松本明子さんや飯島直子さんと一緒にやっていた番組『DAISUKI！』に志村さんから「出てみたい」というオファーがあったことがきっかけでした。
『DAISUKI！』は作り込みをまったくせず、ただ自然にみんなで楽しんでいるところを番組にしてしまったという、当時としてはとても斬新な企画だったのですが、志村さんがそこに興味を持ってくださったのです。
最初は「志村さんから？ 冗談じゃないのか」と思いましたが、本当に出てくださった。
みんなでお酒を飲んでワイワイと過ごすだけという、なんとも驚きの収録でした。
僕は26歳だったか、27歳だったか。
いずれにしても、もう30年ほど前になります。
可愛がられる人がやっている絶妙な質問
僕にとって志村けんさんは、ザ・ドリフターズの「東村山音頭」を小学校のときにリアルタイムで見ていた、まさに大スター。
僕からしてみると、志村さんに会うなんてのは、神様が地上に降りてきた、みたいな話でした。
もう顔を見ているだけで、いろんなコント映像が浮かんできてしまう。
緊張しつつも、番組を盛り上げるため、お酒を飲みながらのトークだったりもしましたから、無茶振りをして「東村山音頭」も目の前でやってもらいました。
「こんなフリされたの、初めてだよ（笑）」
なんて言われながら。
当時は、自分の番組にしか出ないと言われていた志村さんでしたから、僕たちとしても、本当に貴重な経験でした。
それで収録が終わって、お開きとなり、僕は覚悟を決めていました。
志村さんは、仕事の帰りには必ず六本木で飲む、と聞いていたのです。
それで、こう切り出したのでした。
「師匠、今日はお帰りですか？」
我ながら、ナイスな問いだったと思います。
「今日はそうなんだよ」と返事が来てしまったら、もうおしまい。
しかし、そうではないであろうことがわかっていたのです。
「僕も連れて行ってください」とは言っていません。
あくまで、「このあとはどうされるんですか？」という問い。
つまりは、判断は師匠に委ねているのです。
結果的に僕は志村さんの六本木の行きつけの店に一緒に連れて行ってもらい、そこから親しくお付き合いをさせていただくようになったのでした。
縁を活かすも、活かさないも本人次第
実は今、同じように「ヒデさん、このあと、お時間は？」と誘われることがあります。
なるほど、この誘われ方だと、なんとも心地よく「あ、じゃあ一緒に行くか」と返せてしまうのです。
「今日行きたいんです」でも「連れて行ってください」でもない。
「今日はお帰りですか？」
「このあと、お時間は？」
というのは、いい誘い方だな、と今も思います。
振り返れば、あの絶対的なチャンスを逃さなかった僕をほめてやりたいです。
チャンスは誰にでも、実は平等にあるのです。
それを活かすも、活かさないも本人次第。
縁があったなら、願わくは活かしたい。
そのためのチャレンジは、人生を大きく分けるほどの決断になるのです。
※本稿は、『気くばりのススメ 人間関係の達人たちから学んだ小さな習慣』（中山秀征：著／すばる舎）の一部を再編集したものです。