¡ãµ¤¤Å¤±¤Ð¤ªÀ¤ÏÃ·¸¡ä³Ø¹»¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÎÙ¤Î»Ò¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤¬»Ò¡£µ¾À·¤Ë¤µ¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¡©
±¿Æ°²ñ¤ä³Ø·Ý²ñ¡¢Ê¸²½º×¡£¾®³Ø¹»¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ï¤¬»Ò¤ÎÀ²¤ì»Ñ¤òµÏ¿¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤¤È¡¢»£±Æ¤òÄ¥¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î1Ç¯À¸¡¢¾®³Ø¹»À¸³è¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤ë6Ç¯À¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Ï¤È¤¯¤ËÎÏ¤¬Æþ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î±¿Æ°²ñ¡£¥Ñ¥Ñ¤ËÌ¼¤ÎÀ²¤ì»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä
¾®³Ø1Ç¯À¸¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¡¢¤È¤¢¤ë¥Þ¥Þ¡£±¿Æ°²ñ¤ÎÆ°²è¤ò»£±Æ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÁÛÄê³°¤Î·ë²Ì¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÅê¹Æ¤ò¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÌ¼¤¬¡Ö´èÄ¥¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤¿¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë¸«¤Æ¤Í¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò»È¤Ã¤¿¥À¥ó¥¹¡£Áá¤áÁá¤á¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¡¢Æ°²è»£±Æ¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃµ¤·¤¿¤Î¤Ë¡£Ì¼¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤¿»Ù±çµé¤Î»Ò¤¬¡¢Ì¼¤ÎÁ°¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤¿¤ê¡¢Ì¼¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤í¤¦¤È¤·¤¿¤ê¤ÈË½Áö¡£Æ°²è¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤½¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¤¬¤Ã¤«¤ê¡Ù
Å·¸õ¤¬ÍýÍ³¤Ç±¿Æ°²ñ¤¬±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÆü»Å»ö¤òµÙ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥Ñ¤ÏÉÔºß¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£Ì¼¤µ¤ó¤ÎÍ¦»Ñ¤ò¥Ñ¥Ñ¤Ë¸«¤»¤ë¤¿¤á¡¢²¼¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤Ê¤¬¤é¤ÎÊ³Æ®¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÎÙ¤Î»Ò¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤º¡¢¸«»ö¤ËÍÙ¤êÀÚ¤Ã¤¿Ì¼¤µ¤ó¡£µ¢Âð¸å¤ËÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬Ï«¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÀèÀ¸¤¬¡Ø¡û¡û¤Á¤ã¤ó¤Ï¿ÈÄ¹¤â¹â¤¯¤ÆÍÙ¤ê¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î»Ò¤ÎÎÙ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¡£¥×¥ÁÀèÀ¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤ÈÌµ¼Ùµ¤¤ÊÊÖÅú¤¬¡£
¡ØËÜ¿Í¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤¤ªÀ¤ÏÃ·¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡¢¤µ¤¹¤¬¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¥è¥¤¥·¥ç¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯Ê£»¨¤À¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤âÆ±¤¸¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢³Ø¹»¤Ë¡ÖÌ¼¤ò¥×¥ÁÀèÀ¸¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÍ×Ë¾¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡Ù
¡È¤ªÀ¤ÏÃ·¸¡É¤Ï¹Í¤¨¤¹¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ì¼¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¡¢¡ÖºÇ½é¤Ï¢þ¢þ¤¯¤ó¤¬¤¢¤Î»Ò¤ÎÎÙ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥À¥ó¥¹¤¬ÅÓÃæ¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤éÂå¤ï¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¡£ÅÓÃæ¤Ç¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤âÌ¼¤µ¤ó¤¬ÌÜ°õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢»Ù±çµé¤ÎÀèÀ¸¤âÌ¼¤µ¤ó¤ò»Ø¤·¤ÆÆ°¤¯¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö»Ù±çµé¤Î»Ò¤¬¤Î¤Ó¤Î¤ÓÆ°¤²ó¤ì¤ë¤è¤¦¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¡¢Ì¼¤Î»Ñ¤¬Á´Á³¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬Èá¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¡£
¤ªÀ¤ÏÃ·¸¤Ë¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤»Ò¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¹Ô»ö¸ÂÄê¡©
¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤â¤È¤¤É¤¡Ö¤ï¤¬»Ò¤¬Í§¤À¤Á¤Î¤ªÀ¤ÏÃ·¸¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ÆÌÌÅÝ¸«¤Î¤¤¤¤»Ò¤Ï¡¢ÀèÀ¸¤«¤é¤âÍê¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¡£¡ÖÍÄÃÕ±à¤¬°ì½ï¤È¤«¡¢¾®¤µ¤¤¤È¤¤«¤é¸òÎ®¤Î¤¢¤ë»Ò¤Ï¤ªÀ¤ÏÃ·¸¤Ë¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡×¡ÖÍ¥¤·¤¯¤Æ¤ª¤È¤Ê¤·¤¤»Ò¤â¤½¤¦¤À¤è¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹Í»¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¸Ä¿ÍÌÌÃÌ¤ÇÀèÀ¸¤Ë¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤ò¤ªÀ¤ÏÃ·¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤³¤Á¤é¤¬³Ú¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õ¤é¤ì¤¿¤è¡Ù
³Ø¹»Â¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤Ä¤¤¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³Ø¹»À¸³è¤òÄÌ¤·¤Æ¤ªÀ¤ÏÃ·¸¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Æ¤â¡¢º£²ó¤Î·ï¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô»ö¸ÂÄê¤Ê¤é·Ú¤¯¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ø¤¦¤Á¤ÎÌ¼¤â±¿Æ°²ñ¤Ç¤º¤Ã¤È¼ê¤ò·Ò¤®¡¢°ì½ï¤Ë¹ÔÆ°¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Äã³ØÇ¯¤ÇÌµ¼Ùµ¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é»ä¤â²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤¬ÍâÇ¯¤âÂ³¤¤¤¿¤é¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤¿¤«¤â¡Ù
¤ï¤¬»Ò¤¬Íê¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢Â¾¤Î»Ò¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÉéÃ´¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Þ¤È¤·¤Æ¤ÏÊ£»¨¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Âç»ö¤Ê¤Î¤ÏËÜ¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¡£Á°¸þ¤¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¤Ê¤é¡¢ÌÛÇ§¤Ç¤â
¡ØÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¿Æ¤¬¸ý½Ð¤·¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬º¤¤Ã¤Æ¤«¤é¡£¡Ö¤µ¤¹¤¬¡ª¡×¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¿Æ¤Î´¶¾ð¤Ï±£¤½¤¦¡Ù
¾®³Ø¹»¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î±¿Æ°²ñ¤Ç¡¢Ì¼¤ÎÀ²¤ì»Ñ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£ÉÔºß¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥Ñ¤Ë¤â¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£²¼¤Î»Ò¤â¤¤¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¡¢¤½¤ÎÅØÎÏ¤¬Âæ¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍ×ÁÇ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÍ¾·×¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ò°Ö¤á¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÌ¼¤µ¤ó¤¬º£²ó¤Î·ï¤òÁ°¸þ¤¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ØÌ¼¤µ¤ó¤¬¤¤¤¤»Ò¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤âÌ¼¤µ¤ó¤ÈÎ©ÇÉ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤ì¤É¡¢Ì¼¤µ¤ó¤¬·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ò¤È¤Ä¤Î·Ð¸³¤È¤·¤Æ³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤Ï¡©¡Ù
Ì¼¤µ¤ó¼«¿È¤¬·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤³¤¬Âç¤¤ÊÊ¬¤«¤ìÌÜ¤Ç¤¹¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤â¡Ö¤ï¤¬»Ò¤â¹Ô»ö¤ÏÍÄÃÕ±à¤«¤é¾®³Ø6Ç¯À¸¤Îº£¤Þ¤Ç¡¢»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ê»Ò¤ÎÎÙ¤Ç±éµ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â·ù¤¬¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÀèÀ¸¤Ë¤ÏÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤¦¤Á¤ÏÈ¯Ã£¥°¥ì¡¼¤Î»Ò¤È²¿ÅÙ¤âÀÊ¤òÎÙ¤Ë¤µ¤ì¡¢µã¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Ã´Ç¤¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¤ò¤·¤¿¤è¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÍê¤é¤ì¤ë¤¦¤ì¤·¤µ¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤Ï¡©¡¡¤¿¤ÀÉéÃ´¤Ë´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿Æ¤äÀèÀ¸¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Æü¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ½õ¤±½®¤ò½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¡Ù
¤³¤ó¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤Ê»Ò¤Û¤É¡¢¡Ö¥Ä¥é¤¤¡×¤È¸ý¤Ë½Ð¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ØÍÙ¤ì¤Ê¤¤»Ò¤¬ÍÙ¤ì¤ë»Ò¤ÎÎÙ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÍèÇ¯¤âÆ±¤¸¤Ê¤é·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ë¡£»ä¤Ê¤éº£²ó¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤Î±¿Æ°²ñÁ°¤Ë»Ò¤É¤â¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿Æ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤é¡¢³Ø¹»¤ËÁêÃÌ¤«¤Ê¡Ù
³Ø¹»¤ËÍ×Ë¾¤ò½Ð¤¹¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ä¤Ê¤éÀäÂÐ¤Ë¸À¤¦¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤«¤é¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥¹¥ë¡¼¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£
¡É¥×¥ÁÀèÀ¸¡É¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤é¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¼¤µ¤ó¤òÂº½Å¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÏÌÛÇ§¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¼¡²ó¤â¤Þ¤¿Æ±¤¸¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£Ì¼¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ï¤¬»Ò¤ÎÀ²¤ì»Ñ¤ò¤¤Á¤ó¤È»Ä¤·¤¿¤¤¿Æ¤Î»×¤¤¤È¤·¤Æ¡¢³Ø¹»¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ×Ë¾¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ïº£¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£¿¿¤ÃÀè¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤Ï¡¢ÂçÌò¤ò²Ì¤¿¤»¤¿Ì¼¤µ¤ó¤ò»×¤¤¤Ã¤¤êË«¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤ÆÀ²¤ì»Ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥Ñ¤ÎÁ°¤Ç¡¢Â¸Ê¬¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª