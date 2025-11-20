「同じ空間にいるのがしんどい」 元恋人が別の女性と話す場面を目撃してしまった彼女は… 『隣の恋は青く見える』
ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』(毎週日曜21:00〜)の第2話が16日に配信された。
※以下、ネタバレあり
『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』場面カット
○元恋人が別の女性と楽しく話している場面を目撃
共同生活5日目、参加者に「今日から隣の家のメンバーとの交流が可能になります、ただし元恋人との会話は禁止です」とのアナウンスがあり、2つの家合同でランチ交流会を開催することに。
ここで、サヤカは、元恋人のダイシロウがアイラと楽しく話している場面を目撃。サヤカは急速に距離を縮めていたタカマサと外に出て、「このまま本当に別れちゃうのかなっていう実感が……」と涙する。
ダイシロウと結婚したいと思っていたものの、「うやむやの状態がずっと続くんだったらこの別れが本当の別れになる覚悟」と話していたサヤカは、このことで「吹っ切れてたんだけどな……」「タカマサと過ごしている時間は楽しいし(ダイシロウを)忘れられてたけど……目の前に来るとキツいな。同じ空間にいるのがしんどい」と本音を漏らした。
【編集部MEMO】
『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。期間中は、参加者が2組に分かれ別々の場所で共同生活を行い、定期的に共有されるもう1組の写真を通して元恋人の様子を知ることができる。心が新たな相手へと傾くのか、それとも再び元恋人への想いを確かめるのか。共同生活の中で生まれる揺れ動く感情と予測不能な展開を経て、参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の決断を下す。
