【ファミマ】Afternoon Tea監修の無糖フレーバーティー「ストロベリー香るルイボスティー」「ラ・フランス香るジャスミンティー」発売
ファミリーマートは、Afternoon Tea監修の「ファミマル ストロベリー香るルイボスティー」(118円)を11月25日から、「ファミマル ラ・フランス香るジャスミンティー」(118円)を12月2日から、全国のファミリーマートで順次発売する。
Afternoon Tea監修「ファミマル ストロベリー香るルイボスティー」、「ファミマル ラ・フランス香るジャスミンティー」(いずれも118円)
Afternoon Tea監修のペットボトル飲料は、2021年5月の発売以降、本格的な味わいとスッキリとした飲み口で好評を博しており、累計販売本数は3.4億本を突破している。なかでも、ルイボスティー関連商品は2025年の売上金額前年比が約120%と伸長している。そんなルイボスティーから、ストロベリーの芳醇な甘い香りとルイボスティーの爽やかな味わいが楽しめる無糖フレーバーティーが登場する。
「ファミマル ストロベリー香るルイボスティー」(118円)
第2弾として発売されるラ・フランス香るジャスミンティーは、秋冬に旬を迎えるラ・フランスの芳醇な香りと華やかなジャスミンの味わいが楽しめる、苦渋みが少なくすっきりしたフレーバージャスミンティー。
「ファミマル ラ・フランス香るジャスミンティー」(118円)
