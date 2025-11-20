海上自衛隊呉地方隊とNTTドコモ、災害時発生時の相互協力について協定を締結
海上自衛隊呉地方隊（以下、呉地隊）とNTTドコモ中国支社（以下、NTTドコモ）は11月19日、災害時における円滑な連携および相互協力と、通信確保に向けた復旧活動を可能とすることを目的に、「災害時における通信の確保のための相互協力に関する協定」を締結したことを発表した。
NTTドコモは、呉地隊の災害復旧や人命救助活動などで利用する衛星携帯電話などの通信機器を優先的に貸与する。一方の呉地隊は、警備区内外の孤立地域などにおけるNTTドコモの通信設備復旧に関する資機材や人員などの海上輸送に協力する。
両者は今後、平時および災害時の連絡体制の確保や定期的な訓練などを実施し、災害時におけるライフラインの早期復旧に協力することで、地域社会の安全・安心の取組みを推進するとのことだ。
（写真左から）呉地方総監 松本海将、NTTドコモ 𠮷田支社長
NTTドコモは、呉地隊の災害復旧や人命救助活動などで利用する衛星携帯電話などの通信機器を優先的に貸与する。一方の呉地隊は、警備区内外の孤立地域などにおけるNTTドコモの通信設備復旧に関する資機材や人員などの海上輸送に協力する。
両者は今後、平時および災害時の連絡体制の確保や定期的な訓練などを実施し、災害時におけるライフラインの早期復旧に協力することで、地域社会の安全・安心の取組みを推進するとのことだ。
（写真左から）呉地方総監 松本海将、NTTドコモ 𠮷田支社長