【かつや】肉に肉をかけた豪快な一皿「肉ライス」発売 - サクサクのロースカツ＆濃厚な肉たま炒め
かつやは11月21日、「肉ライス」(通常店舗979円、券売機店舗980円)を国内の「かつや」(一部店舗を除く)で発売する。
「肉ライス」(通常店舗979円、券売機店舗980円)
ご飯とロースカツの上に肉たま炒めを盛り付けた、カレーライスならぬ肉ライスが登場する。年の瀬が近づくにつれて何かと忙しくなるこの時期、がっつり食べて頑張る人を応援したいという想いから誕生した。
肉たま炒めは、豚肉、玉ねぎ、ニラ、玉子と一緒に甘辛い焼肉タレで炒め、ご飯が進む濃厚な味わいに仕上げている。ロースカツの上に盛り付けた肉たま炒めをご飯と一緒に食べる、肉好きのための豪快な一皿となっている。
「肉ライス」(通常店舗979円、券売機店舗980円)
テイクアウトメニューとして「肉ライス弁当」(通常店舗961円、券売機店舗980円)も用意している。自宅でゆっくりと食事を楽しみたい時や、職場でのランチなど、様々なシーンで利用できる。
「肉ライス弁当」(通常店舗961円、券売機店舗980円)
販売期間は11月21日〜食材がなくなり次第終了となる。また、店舗により価格が異なる場合がある。
「肉ライス」(通常店舗979円、券売機店舗980円)
ご飯とロースカツの上に肉たま炒めを盛り付けた、カレーライスならぬ肉ライスが登場する。年の瀬が近づくにつれて何かと忙しくなるこの時期、がっつり食べて頑張る人を応援したいという想いから誕生した。
「肉ライス」(通常店舗979円、券売機店舗980円)
テイクアウトメニューとして「肉ライス弁当」(通常店舗961円、券売機店舗980円)も用意している。自宅でゆっくりと食事を楽しみたい時や、職場でのランチなど、様々なシーンで利用できる。
「肉ライス弁当」(通常店舗961円、券売機店舗980円)
販売期間は11月21日〜食材がなくなり次第終了となる。また、店舗により価格が異なる場合がある。