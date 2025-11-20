【コメダ珈琲店】冬の定番「グラクロ」発売 - 2025年は新作「グラクロ〜海老香るトマトソース〜」も登場
コメダは11月26日、季節限定バーガー「グラクロ〜海老香るトマトソース〜」(730円〜800円)と「グラクロ」(680円〜750円)を全国のコメダ珈琲店で発売する。
冬の定番グラクロが今年も登場する。チーズのコク深い味わいのグラタンクロケットに、野菜の旨みを凝縮したコク深い特製ドミグラスソースと、シャキシャキのキャベツを合わせた一品。お好みでペッパーソースをかけると、ピリリと引き締まった味わいも楽しめる。
さらに今年は、新作のグラクロ〜海老香るトマトソース〜も登場する。5種のチーズ(ゴーダ・モッツァレラ・チェダー・パルメザン・エダム)を使用したホワイトソースを、サクサクの衣で包み込んだグラタンクロケット。海老の旨みをぎゅっと閉じ込めた、まろやかなトマトソースを合わせた。海老の旨みとトマトのほどよい酸味がふんわり広がり、クリーミーなグラタンクロケットと溶け合う、冬だけの特別な味わい。
