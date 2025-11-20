フォロワー50万人以上を誇る人気TikToker・新谷あやか（31）が20日までに自身のインスタグラムを更新。デニムサロペット姿でニュージーランドを楽しむ様子を投稿した。

自身のインスタグラムで「ニュージーランドの大好きな海！！おすすめ！」と題して投稿。

「Waiwera beach.人が誰もおらん！！goat island. 人があんまりおらん！！こんな綺麗な自然と、海で体も心も癒されてアク抜きしてます。幸せやなぁ。本当に。心ばかり、お絵描きして遊びました」とデニムサロペット姿でニュージーランドの海に癒やされる写真を投稿した。

最後に「豊か。豊か。緑が多くて、目がほんっっとに癒される」と記して、ニュージーランドの旅の様子も公開した。

ネットでは「めっちゃ楽しんでますね」「相変わらずいい笑顔」「ピュアなあやかちゃん」「とてもステキで可愛らしい」などの声が上がった。

新谷は福岡出身で、スポーツ番組のリポーターや女優業などマルチに活躍しているタレント。23年に放送されたテレビ朝日「ロンドンハーツ」で芸人らが密かに注目している女子を公表する「こっそり推してます発表会」の中でお笑いコンビ・ミキの昴生とお笑いコンビ・モグライダーのともしげが密かに新谷を推していると明かしていた。