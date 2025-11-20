聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第５日の１９日、卓球男女ダブルスが行われ、山田萌心(もえみ)（島根・明誠高）、山田瑞恵（ＳＭＢＣ日興証券）組が準決勝で敗れ、銅メダルとなった。

亀沢理穂（住友電設）、木村亜美（ＨＯＳ）組は準々決勝で敗退した。男子の亀沢史憲（サムティ）、灘光晋太郎（太平電業）組は初戦敗退。伊藤優希（日本製鋼所）、川口功人（トヨタ自動車）組は３回戦で敗れた。

緊張の一戦 笑顔で制す

準々決勝で韓国ペアを破り、山田萌心、山田瑞恵組の銅メダル以上が確定。その瞬間、２人はガッツポーズの後、手を合わせた。

第５ゲームを接戦の末、ものにすると、続く第６ゲームも制し、４―２で粘る相手を振り切った。１７歳の山田萌はメダルマッチに緊張し、序盤は「足が止まって自分らしいプレーができなかった」と振り返る。

２人で手話や口の動きで積極的にコミュニケーションを取ることで徐々に硬さがほぐれたという。試合中、一回り以上年下の山田萌に優しくほほ笑み続けた３０歳の山田瑞は「２人で笑顔で楽しみながらできた。それが結果につながった」と勝因を挙げた。

２０２３年の世界ろう者選手権で初めてペアを組み、その大会でいきなり銀メダル。山田瑞が全日本の合宿に加え、山田萌が通う明誠高のある島根県まで足を運び、強化を進めてきた。準決勝は中国ペアに完敗したが、山田瑞は「自国開催でどうしてもメダルが欲しかった。とてもうれしい」とさわやかな笑顔を見せた。（荒井秀一）

■亀沢理 巻き返し期す 亀沢理、木村組は中国ペアにストレート負け。前日の混合ダブルスに続き、メダルを逃した亀沢理は「悔しい気持ちはあるけど、これが本当の自分の実力だと受け入れたい。次に切り替えて頑張りたい」と残りの種目での巻き返しを期した。木村は「最後まであきらめずに試合をすることができたのは良かった」と振り返ったが、「悔しい気持ちでいっぱい……」と涙で言葉を詰まらせた。