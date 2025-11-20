【ベレン＝鬼頭朋子、西原寛人】ブラジルで開催中の国連気候変動枠組み条約第３０回締約国会議（ＣＯＰ３０）で１９日、日本など約１５か国が、温室効果ガスの排出削減量を２国間で取引する制度の活用拡大を図るとした共同声明を発表した。

国家間協力を加速させることで、脱炭素化を地球規模で促進していく狙いがある。

同日は日本の呼びかけで、共同声明の賛同国による会合が行われ、石原環境相のほか、インドやモンゴルなどの担当閣僚らが出席した。

排出削減量の取引制度は、先進国などの脱炭素技術で減った途上国の排出量の一部を互いに分け合うことができる。日本が国連で提唱し、２０１５年のＣＯＰ２１で採択された「パリ協定」の６条に盛り込まれた。

共同声明では、制度の活用拡大に向け、脱炭素技術を持つ多様な企業にも参加の機会を提供することや、手続きの迅速化などで協力することを確認した。

日本は独自の「２国間クレジット制度（ＪＣＭ）」を運用しており、今月１１日には、ＪＣＭに基づく排出削減分を国連に報告することでタイと合意した。石原環境相は「（制度を）今後も円滑に運営し、最大限の成果につなげられるよう連携を強化していく」と話した。