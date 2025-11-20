ホリデーシーズンにパッと着映える♡【ワンピースランキング】BEST7

ホリデーシーズンに欲しいのは１枚で華やぎを与えてくれるワンピース。年末年始の忙しい朝もコーデ不要でオシャレに決まるから何枚あってもお役立ち♡

今USAGI ONLINEでリアルタイムで売れている、人気のワンピをご紹介します。



※2025年11月19日現在のランキング、SOLD OUTのアイテムは省いています

７位 ニットミニワンピ

フォックスウールミニニットワンピース／フレイ アイディー

オフショルやワンショルダーでデコルテをチラッと覗かせて色っぽさUP。

布のタイをチョーカーライクに首に巻いたり、ベルトとして使ったりできるので、着回しのアレンジが楽しめます♡

６位 スエットワンピ

【SNIDEL×PUMA】スエットワンピース／スナイデル

アクティブな気分の日やリラックスシーンにピッタリのスエットワンピ。グローバルスポーツブランド「PUMA」と「SNIDEL」のスペシャルコラボで、ここでしか手に入らない特別な１枚に仕上がりました。

５位 セミマーメイドワンピ

セミマーメイドニットワンピース／アニュアンス

ほどよいフィット感で、美ラインを引き立てるセミマーメイドシルエットが魅力。袖に向かって広がるフォルムが、優雅で女性らしい印象に。

どんなシーンにも着ていきやすいので、この冬活躍しそうです。

４位 オフショルワンピ

オフショルIラインニットワンピース／スナイデル

デイリーからオケージョンまで着られるIラインワンピース。シンプルでエレガントなカーヴィーシルエットに加え、広く開いたオフショル仕様で女性らしさをプラス。

３位 ホロスコーププリントワンピ

ホロスコーププリントリボンタイワンピース／フレイ アイディー

１枚でドラマティックに着映える星座モチーフ。繊細なプリントが上品な華やぎを与えます。洗練されたLGRY、優しいLBEG、シックなNVYの3色をご用意。

２位 ドッキングワンピ

シアードッキングベロアドレス／スナイデル

動くたびにキラキラと艶めくツヤ感が美しいベロア素材×素肌を覗かせるシアー感が、大人の魅力を引き出します。

お呼ばれパーティや結婚式、２次会など特別なイベントを彩る１枚になりそうです。

１位 ペプラムミニワンピ

【USAGI ONLINE・ZOZOTOWN限定】襟付きペプラムニットミニワンピース／ミラ オーウェン

ウエストから立体的に広がる優美なペプラムシルエットが上品に着映えます。気分やシーンに合わせて襟の取り外しができるのも嬉しいポイント。パンツを合わせるとカジュアルなスタイリングも楽しめます。