¡ÚÂÀÅÄÍý·Ã¤Î¶¥ÎØà¥¨¥ì¥¬¥ó¥ÈáÊ¬ÀÏ¡Û¾®ÁÒ¶¥ÎØº×¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÆÊÌÚ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿à¿ù±ºáÁª¼ê
¡¡¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢Åì¥¹¥Ý¶¥ÎØ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ÎÂÀÅÄÍý·Ã¤Ç¤¹¡ª
¡¡£±£°·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿𥶡¿Î¿Æ²¦Ç×¤Ï²Å±ÊÂÙÅÍ¡Ê£²£·¡á·§ËÜ¡ËÁª¼ê¤Î£Çµ½éÀ©ÇÆ¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡·è¾¡¤ÏÃ±µ³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¹¥°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢ÎÏ¶¯¤¯¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¡£¤³¤ì¤ÇÍèÇ¯¤Î£²·î¤ËÃÏ¸µ¤Î·§ËÜ¶¥ÎØ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë£ÇµÁ´ÆüËÜÁªÈ´¤Ë¤Ï£Óµé£ÓÈÉ¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Å±ÊÁª¼ê¤Ï£Çµ¤ÎÍ¥½Ð¤³¤½º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥°¥ì¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â¹¥¥¿¥¤¥à¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¶Ã¤¤è¤ê¤â¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡×¤È¤¤¤¦Ç¼ÆÀ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê£Ó£Ó¤ÎÃÂÀ¸¤Ï¶¥ÎØ³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¶å½£Àª¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¡¦²Å±ÊÁª¼ê¤Îº£¸å¤Î³èÌö¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
¡¡¤µ¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î£Çµ¤Ï¶¥ÎØº×¤ò»Ä¤¹¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤Î´é¤Ö¤ì¤Ï³µ¤ÍÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥Ü¡¼¥À¡¼²¼¤Ë¤¤¤ë¾¾ËÜµ®¼£¡Ê£³£±¡á°¦É²¡ËÁª¼ê¤Ç¤¹¡£𥶡¿Î¿Æ²¦Ç×¤Î·è¾¡¤Ç¤ÏºÇ½ª£³¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç£¸ÈÖ¼ê¤Î°ÌÃÖ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ÎÁ°¶¶¥Ð¥ó¥¯¤Ç¥³¡¼¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆºÇ¸å¤Ï£²Ãå¤Þ¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿½à·è¾¡¤Ç¤Ï¶¯Å¨Â·¤¤¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¼«ÎÏ¤ÎÈÖÁÈ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¾°æ¹¨Í¤¡Ê£³£³¡á¿ÀÆàÀî¡ËÁª¼ê¤ÎÈÖ¼ê¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¯¤È¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÏÁá¤¯¤â¼«ÎÏ¤ËÅ¾¤¸¤Æ¡¢¸åÊý¤Î¿·»³¶ÁÊ¿¡Ê£³£²¡áÀÄ¿¹¡ËÁª¼ê¤ä»ûºê¹ÀÊ¿¡Ê£³£±¡áÊ¡°æ¡ËÁª¼ê¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤òµö¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸ÅÀÍ¥ºî¡Ê£³£´¡áÂçºå¡ËÁª¼ê¤Î¶¯½±¤â¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ£±Ãå¡£¥¿¥Æ¤â¥è¥³¤â¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢¶¥ÎØº×¤Ç¤â³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£±£°·î¤Ë°¦ÃÎ¤«¤éÆÊÌÚ¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¿ù±ºÐÒ¸ã¡Ê£³£°¡áÆÊÌÚ¡¦µìÀ«¡¦Æ£°æ¡ËÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶¥ÎØº×¤¬°ÜÀÒ¸å½é¤Î£Çµ½ÐÁö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¾¶á¤Î£Çµ¤Ç¤ÏÂç¤¤¤Ãå¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Àè¹ÔÎÏ¤ÏÈ´·²¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀèÆü¤Î¾®ÅÄ¸¶£Ç·½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢¾â¤ÇµÓ¤ò»È¤Ã¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤ë¤È¤½¤Î¤Þ¤ÞÀè¹Ô¤·¡¢¸åÊý¤Î¿·»³¶ÁÊ¿Áª¼ê¤òÉÔÈ¯¤Ë¤·¤Æ£²Ãå¤ËÆ¨¤²Ç´¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¿ù±ºÁª¼ê¤Î²ÃÆþ¤Ë¤è¤ê¡¢°ìµ¤¤ËÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÆÊ°ñÀª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µÈÅÄÂóÌð¡Ê£³£°¡á°ñ¾ë¡ËÁª¼ê¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¿¿ù¾¢¡Ê£²£¶¡áÆÊÌÚ¡ËÁª¼ê¤â¤Û¤ÜÅö³Î¡££Ç£Ð¤Ø¸þ¤±¤Æ±ç·³¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢ºä°æÍÎ¡Ê£³£±¡áÆÊÌÚ¡ËÁª¼ê¤Ëº£²ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿ù±ºÁª¼ê¤Èºä°æÁª¼ê¤Ï£±£±£µ´ü¤ÎÆ±´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢·è¾¡¤ÇÏ¢·¸¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¾¡¼ê¤ËÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡¡ù¤ª¤ª¤¿¡¦¤ê¤¨¡¡£±£¹£¹£²Ç¯£¶·î£²£²ÆüÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡Â´¡¢¥ß¥¹¡¦¥ï¡¼¥ë¥É£²£°£±£´ÆüËÜÂç²ñ¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¡¢Æ±Âç²ñ£²£°£±£µ¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¾Þ¼õ¾Þ¡¢Æ±Âç²ñ£²£°£²£°ÆüËÜÅÁÅýÊ¸²½¾Þ¡£