ミセス若井滉斗、学ラン姿披露に「クラスにいてほしい」「似合う」と反響
【モデルプレス＝2025/11/20】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗が11月19日までに、自身のInstagramを更新。学生服姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】ミセス若井「違和感全くない」貴重な学ラン姿披露
若井は、眼やペンギンの絵文字とともに、学ランを身につけたショットを投稿。11月3日に放送されたTBS系「テレビ×ミセス」のオフショットで、礼をする際のように脚と両腕をピンと揃えた全身ショットや、カメラ目線でキリッとした表情を見せている姿などを披露している。
この投稿に「違和感全くない」「クラスにいてほしい」「学級委員お願いします」「似合う」「かっこよすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆若井滉斗、学ラン姿披露
◆若井滉斗の投稿に反響
