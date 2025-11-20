OpenAIÍý»ö¤Î¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥µ¥Þ¡¼¥º»á¤¬¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó´ØÏ¢µ¿ÏÇ¤Ç¼Ç¤
by Gage Skidmore
¸µºâÌ³Ä¹´±¤Ç¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø³ØÄ¹¤âÌ³¤á¤¿¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥µ¥Þ¡¼¥º»á¤¬¡¢OpenAI¤ÎÍý»ö¤ò¼Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Þ¡¼¥º»á¤Ï¡¢»ùÆ¸Çä½ÕÍÆµ¿¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼«¤é¿È¤ò°ú¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Email Cache Reveals How Former Harvard President Larry Summers Stayed in Jeffrey Epstein¡Çs Orbit | News | The Harvard Crimson
Harvard To Launch New Investigation Into Epstein¡Çs Ties to Summers, Other University Affiliates | News | The Harvard Crimson
https://www.thecrimson.com/article/2025/11/19/harvard-opens-investigation-into-summers-epstein/
Larry Summers resigns from OpenAI board, Harvard launches probe after Epstein emails
https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/larry-summers-resigns-openai-board-jeffrey-epstein-emails-rcna244766
¼Â¶È²È¤Î¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤Ï¡¢Ì¤À®Ç¯¤ò´Þ¤à½÷À¤ò°¶Àû(¤¢¤Ã¤»¤ó)¤·¤¿ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢ÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£ÃøÌ¾¿Í¤È¹¤¯¸òÍ§´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤È¿Æ¸ò¤Î¤¢¤Ã¤¿¿Í¡¹¤âÇä½Õ¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊ£¿ô¤ÎÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯11·î12Æü¡¢¿·¤¿¤Ë²¼±¡´Æ»ë°Ñ°÷²ñ¤¬¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë2Ëü·ï°Ê¾å¤ÎÊ¸½ñ¤ò¸ø³«¡£¤³¤ÎÊ¸½ñ¤«¤é¡¢¥µ¥Þ¡¼¥º»á¤È¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤¬¿ôÉ´·ï¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â7Ç¯Ê¬Â¸ºß¤·¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥Þ¡¼¥º»á¤Ï½÷À¤È¤ÎÎø°¦´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¥µ¥Þ¡¼¥º»á¤ÎºÊ¤È´Ø·¸¤Î¤¢¤ë»üÁ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½õ¸À¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¥Þ¡¼¥º»á¤ÎºÊ¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÃÄÂÎ¤Ë¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤¬11Ëü¥É¥ë(Ìó1700Ëü±ß)¤ò´óÉÕ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶âÁ¬Åª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¥µ¥Þ¡¼¥º»á¤Ï¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤ÎÀÈÈºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ì¸À¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ê¸½ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥µ¥Þ¡¼¥º»á¤Ï¡Ö»ä¤Ï¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤ò¿¼¤¯ÃÑ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸í¤Ã¤¿È½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á´ÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¡¢OpenAI¤ÎÍý»ö¤ò¼Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
OpenAI¤Ï¡¢¡ÖÈà¤ÎÂ¿Âç¤Ê¹×¸¥¤È¡¢¼èÄùÌò²ñ¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿»ëÅÀ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥µ¥Þ¡¼¥º»á¤Ï¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ç°ú¤Â³¤¶µ¤¨¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ê¸½ñ¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¥í¡¼¥¹¥¯¡¼¥ëÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Î¥¢¥é¥ó¡¦M¡¦¥À¡¼¥·¥ç¥¦¥£¥Ã¥Ä»á¤ä¡¢¥µ¥Þ¡¼¥º»á¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë±ÑÊ¸³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Î¥¨¥ê¥µ¡¦F¡¦¥Ë¥å¡¼»á¤ò´Þ¤à¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤ÎÂ¾¤ÎÃøÌ¾¤Ê¶µ¼ø¿Ø¤ÎÌ¾Á°¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ï¡¢Âç³Ø´Ø·¸¼Ô¤È¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¤Î´ØÏ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿·¤¿¤ËÄ´ºº¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£