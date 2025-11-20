止まらぬ円安、ドル円157.40円台 豪ドル円102円乗せる 30年債利回り過去最高 止まらぬ円安、ドル円157.40円台 豪ドル円102円乗せる 30年債利回り過去最高

リンクをコピーする みんなの感想は？

止まらぬ円安、ドル円157.40円台 豪ドル円102円乗せる 30年債利回り過去最高



円安が止まらない。きのうの3者会合で為替について具体的な話がなかったことから、高市首相は引き続き利上げに消極的と市場は受け止めている。片山財務相からの円安牽制もない。あっても「緊張感をもって注視」くらいだ。



このまま160円くらいまでドル買い・円売りが進むとの声が聞かれる。ドル円はきのうの高値を上回り157.44円付近まで上昇している。豪ドル円は102円台に乗せた。ユーロ円は181.40円台。



債券価格は下落。5年債利回りは1.3%台、10年債利回りは1.8%台に乗せ、どちらも2008年来高水準。30年債利回りは過去最高を更新した。

外部サイト