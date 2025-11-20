通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間１０%台後半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.61 6.47 8.67 8.89
1MO 10.35 6.48 8.42 7.85
3MO 9.76 6.31 8.23 7.37
6MO 9.77 6.43 8.48 7.48
9MO 9.76 6.56 8.62 7.62
1YR 9.71 6.67 8.72 7.73
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 10.54 8.96 7.95
1MO 9.48 8.91 7.79
3MO 9.08 8.85 7.42
6MO 9.30 9.18 7.50
9MO 9.45 9.41 7.58
1YR 9.52 9.59 7.67
東京時間10:38現在 参考値
ドル円の一気の上昇と介入警戒もあって1週間ものが9月5日来の高水準となっている。
