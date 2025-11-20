　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　10.61　6.47　8.67　8.89
1MO　10.35　6.48　8.42　7.85
3MO　9.76　6.31　8.23　7.37
6MO　9.77　6.43　8.48　7.48
9MO　9.76　6.56　8.62　7.62
1YR　9.71　6.67　8.72　7.73

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　10.54　8.96　7.95
1MO　9.48　8.91　7.79
3MO　9.08　8.85　7.42
6MO　9.30　9.18　7.50
9MO　9.45　9.41　7.58
1YR　9.52　9.59　7.67
東京時間10:38現在　参考値

ドル円の一気の上昇と介入警戒もあって1週間ものが9月5日来の高水準となっている。