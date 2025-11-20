【爆速5分】電子レンジでお手軽「チーズケーキ」ができちゃった
人気のチーズケーキをおうちで超速手作り
人気のスイーツ「チーズケーキ」を食べたいときにおうちですぐ作れたら、うれしいですね。オーブンがなくても電子レンジだけ、わずか5分でできちゃう、爆速・お手軽レシピをご紹介します。
基本のマグカップチーズケーキ
ビターなオレオがアクセントに
とけるスライスチーズで作れる
ホワイトチョコのレアチーズケーキ
おからパウダーでヘルシーに
少しだけ食べたいときにぴったり
電子レンジだけで作るチーズケーキのレシピはいかがでしたか？ マグカップなど小さな容器で作れるので、「ちょっとだけ食べたい」「1人分だけ作りたい」というときにぴったり。洗い物も少なくてすむので、思い立ったときにすぐ作れるのが魅力です。ふんわり食感のものからホワイトチョコを入れたレアチーズケーキ、おからパウダーを使ったもの、オレオクッキーのザクザク食感を楽しめるものまで豊富なバリエーションを楽しめます。クリームチーズ、カッテージチーズ、スライスチーズなどチーズの種類で味わいも違います。ぜひ、お好みのチーズケーキを見つけてみてください。（TEXT：櫻井実由莉）