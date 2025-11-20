

AI時代には「泥臭い仕事」こそが最強の武器になる、と言ったら意外に思うだろうか？（写真：つむぎ／PIXTA）

「泥臭い仕事」の本当の意味

「飛び込み営業なんてもう古い」

「会食での根回しは非効率で、タイパが悪い」

多くのビジネスパーソンが、こうした「泥臭い仕事」を避け、「スマートな働き方」を志向するようになった。しかし、その「スマートな仕事」こそが、AIによって真っ先に代替されるとしたら、どうだろうか。

新刊『AI時代に仕事と呼べるもの：「あなただけ」の価値を生み出し続ける働き方』の著者・三浦慶介氏は、AIが進化するほど、一見非効率な「泥臭い仕事」を遂行できる人材の価値が、むしろ高まっていくと指摘する。

多くの人が避けたい「泥臭い仕事」





「営業はやりたくありません」

こんな話をしばしば耳にするようになった。特に若手のビジネスパーソンの間では、以前にも増して営業職の人気が下がっているという。

ノルマがきつい、人と接するのが苦手、気合と根性……要するに“スマートではない”というイメージから、営業職を嫌がる人が増えているようだ。

また、筆者の知り合いの採用エージェントによれば、営業職の転職希望者の約半数が次のキャリアでは企画職などを希望するという。「泥臭い仕事」である営業職を辞めたくて転職活動する人がかなり多いのだ。

営業の仕事だけではない。社内の飲み会や取引先との会食、そこでの情報収集や根回しなどといった「泥臭い仕事」は、若手に忌避される傾向があると感じている人も多いだろう。

筆者が聞いた話だが、ある広告代理店の若手の女性営業が、クライアントとの会食中に「彼氏が怒ってるみたいなので帰ります！」と、高らかに宣言して途中退席したという。その場にいた全員が絶句したと、会食に参加していた友人に教えてもらった。

これは誰もが知っているような大手の企業での話なのだが、やや極端な例であるにせよ、時代の移り変わりを感じるような話だと思う。

価値観の変化もあり、多くの若手がプライベートを優先したい、泥臭い仕事はしたくない、自分の好きなことを優先したいと考えるようになったように思う。

だが実のところ、AI時代にはこういった「泥臭い仕事」こそが最強の武器になる、と言ったら意外に思うだろうか？

一見スマートな仕事ほど、AIで代替されやすい

泥臭くない、スマートな仕事というのはどういうイメージになるだろうか？

データ分析でターゲットを絞り込む。メールで定型的なアプローチをする。オンライン商談で資料を提示する。これらは確かに効率的でスマートにも思うだろう。だが、同時に「パターン化できる仕事」でもある。それはつまり、AIが最も得意とする領域なのだ。

実際にとある上場企業では、中小企業への営業をほとんどAIに代替してしまったという話がある。オンラインセミナーの開催、メールでのアプローチ、電話をかけるリストの抽出など、パターン化された仕事はすべてAIに任せ、商材の説明は動画で行うといった形だ。

さすがに人間ほど柔軟に営業はできないということだが、人件費や採用コスト等の天秤にかけると、AI化してしまうほうが圧倒的に利益率が高くなるという。

パターン化された営業はすでに、AIで代替され始めているのだ。

営業職に限った話ではない。AIが仕事を代行する「AIエージェント」の発達により、“スマートな仕事”はAIによってどんどん自動化されている。

もはや、パターン化できる仕事をすることに人間の価値はなくなっていくと言えるだろう。

そんな時代に仕事の価値を発揮するために何が必要か？ それこそがパターン化できず、時には非合理的で非論理的にも思える「泥臭い仕事」を通じた価値なのである。

泥臭い仕事でしか得られない経験知

ここでいう泥臭い仕事とは、アナログとか非効率という意味ではない。「やらなければ得られない一次情報を、自分の身体と時間を使って取りに行く仕事」を指していると理解してほしい。この一次情報が経験知となり、人間の仕事の価値になっていくのである。

例えば、筆者がDXベンチャー企業の執行役員として営業改革をしていたとき、北は北海道、南は鹿児島まで日本中の営業に同行していたことがある。1日で5件のアポイントに同行したり、なぜか飛び込み営業を一緒にすることになるなど、きわめて泥臭い活動をしていた。

そうして得た一次情報に基づいて、現実に即した改革を実行することができ、営業生産性は1年間で160％改善するという結果になった。それまでは机上の空論で空回りしていた組織が、一気に成果に向かって突き進むことができた結果だと考えている。

この“泥臭い仕事の価値”というのが理解されていないことも多い。

AIの進化により、デジタル化された情報のほとんどはAIが学習し、使えるようになった。それはつまり、デジタルな情報だけに触れていても、まったく差別化できず強みにならないということだ。

説教のようで恐縮だが、例えばスタートアップ経営層の相談をいろいろと聞いていると、こういった泥臭さが足りないということは多い。きれいなプレゼン資料とロジカルな事業計画はあるのだが、実際に事業を成長させるだけの迫力がないのだ。

厳しい言い方になるが、見た目だけがきれいな資料を作るだけなら、AIでも十分にできてしまう。そうではなく「自分たちが動いたからこそわかった、特別な知見」こそが事業のユニークな強みになるのだ。

泥臭い仕事の本質は、不確実性の高い状況で試行錯誤することにある。失敗したり、断られたり、うまくいかない経験を積み重ねる中で、「この状況では、こういうアプローチが有効だ」という経験知が蓄積されていく。他の人がこの経験知こそが、AIには代替できない、人間固有の価値といえる。

しかし、ここで重要な注意点がある。単に泥臭い仕事をこなしているだけでは、意味がないということだ。

例えば、飛び込み営業を100件やったとする。ただ淡々とこなし、断られ続け、「つらかった」で終わってしまったら、それはただの苦労話にすぎない。重要なのは、その100件の経験から何を学んだかだ。

「どういう企業は話を聞いてくれやすいか」「どういう切り出し方をすると警戒されにくいか」「断られ方のパターンは何種類あるか」。このような問いを自分に投げかけ、経験を言語化することで経験知が蓄積される。

そういった経験知をAIにインプットすることで、AIが「より話を聞いてもらいやすい資料を作る」「断られた際の切り返しトークを資料にまとめる」といった仕事をしてくれる。人間の経験知があってこそ、AIの仕事の価値も高まるということだ。

繰り返しになるが、重要なのは「言語化をする」ということである。

経験知があるから、物事を動かせる

もちろん、泥臭い仕事をむやみに礼賛するつもりはない。非効率なままにしておくべきだとも思わない。できる限り効率化すべきだし、不要な仕事は排除すべきだ。

しかし、すべてをスマートに、効率的にしようとする風潮には、落とし穴がある。それは、経験知を蓄積する機会を失うということだ。

新人に泥臭い仕事をさせず、最初から効率的な方法だけを教える。データですべてを判断し、オンライン商談だけで完結させる。一見、合理的に見えるが、そうして育った人材は、イレギュラーな状況に弱い。AIが答えを出せない問題に直面したとき、どうしていいかわからなくなる。

実際、組織で出世する人の多くは泥臭い仕事を経て昇進していることも多い。成果を出していることはもちろんだが、正論だけで動かずに、アナログな「根回し」や「因果を含める」という寝技を大なり小なり使って、物事を動かしているのである。

よくあるのが企業のDXやAI活用の推進役である。ほとんどの企業では、DXにもAIにも社員の多くは興味を持っていない。そういう状況でDX等を推進するのであれば、上記のようなスキルは必須となる。

やる気のない人や抵抗勢力と粘り強く会話し、会食で話しながら落としどころを探り、現実的に受け入れられるラインを探ってデジタル活用を進めていくのである。

こういった人間の感情を軽視し、推進役が正論だけで進めようとして失敗しているケースは山ほどある。

“スマートな仕事”ばかりしてきた人材には、人間を動かす仕事の経験知が蓄積できないのだ。

知的労働者こそ“泥臭さ”が武器になる

実のところ、ここまでの話はなにもAI時代になって変化したものではない。ずっと昔から、泥臭く経験知を積む仕事は重要であり、それを続けてきた人が成果を出して評価されていた。

変化したのは、相対的な価値の大きさだ。泥臭く仕事ができる人材の価値が飛躍的に高まり、できない人材の価値が低くなるという「二極化」の傾向といえる。

解雇規制の厳しい日本ではまだ大きな動きはないが、アメリカの大手テック企業では大規模なリストラが進行し、新卒エンジニアの採用は大きく縮小している。日米で時間の差はあれ、“スマートな仕事”しかできない人材の仕事は、確実にAIに奪われていく。

そんななかで知的労働者が生き残るには、泥臭く経験知を溜めて、自分にしかできない仕事をすることだ。逆説的だが、知的労働者こそ“泥臭い仕事”が最強の武器になる時代なのである。

（三浦 慶介 ： 株式会社グロースドライバー代表取締役社長）