買いすぎ注意！韓国で大人気のライフスタイルブランド「MNH」に出合えるポップアップが渋谷で開催中
韓国で人気のブランド＆キャラクターにフォーカスしたポップアップ「CREATORS COLLECTION」がLINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA 1階で開催中だ。
【写真】オッドアイが特徴の新キャラクター「AUDREY」
今回のコレクションは、日本初上陸となる「DOOHAMBBA!」(ドゥハムパ!)、そして日本では初のポップアップ開催となる「SSEBONGRAMA」(セボンラマ)のほか、「MNH」(エムエヌエイチ)、「LINE FRIENDS／HUG BROWN HOUSE」、「JOGUMAN」(ジョグマン)全5つのポップアップが2週間ごとに展開される。
■「CREATORS COLLECTION」開催スケジュール
第1弾 2025年11月14日〜11月26日(水)「MNH」(エムエヌエイチ)
第2弾 2025年11月28日(金)〜12月10日(水)「DOOHAMBBA!」(ドゥハムパ！)
第3弾 2025年12月12日(金)〜2026年1月7日(水)「LINE FRIENDS／HUG BROWN HOUSE」
※2026年1月1日(祝) は休業、2025年12月31日(水) と2026年1月2日(金)は18時まで営業
第4弾 2026年1月9日(金)〜1月21日(水)「JOGUMAN」(ジョグマン)
第5弾 2026年1月23日(金)〜2月4日(水)「SSEBONGRAMA」(セボンラマ)
※都合により開催時期が変更になる可能性があります。最新情報はイベントページを参照ください。
■現在開催中！「MNH」ポップアップにお邪魔してきた
「CREATORS COLLECTION」記念すべき第1弾として、今月26日まで開催されているポップアップが「MNH」だ。「MNH」とは韓国の若い世代や芸能人を中心に大人気のライフスタイルブランドで、多くの有名ブランドとコラボするなど、大きな注目を集めている。
今回のポップアップでは、左右で瞳の色が異なるオッドアイが特徴の新キャラクター「AUDREY」が初登場。
一番人気の商品、ぬいぐるみキーリングのほかにも、ポーチやステッカー、パソコンケースなど、日々の生活にかわいさをプラスしてくれるたくさんのグッズが販売されている。愛らしいマスコットの姿に、つい買いすぎてしまいそうだ。
■「キーリング」大人気の理由は“着せ替え”？
MNHの看板商品でもあるキーリング。なぜ若い世代を中心に絶大な人気を誇っているのか、その理由はポップアップの中に潜んでいた。
ロゴやデザインがなんともキュートなニット。ぬいぐるみキーリング専用の洋服で、冬らしいカラーの4色展開だ。さらにパーカーにスカート、ダウンにブーツなど、そのほかにもさまざまな洋服が販売されていた。つい集めたくなってしまうような洋服のセレクションに、子どもから大人まで心を奪われてしまうこと間違いなし。
■お早めにGO！うれしい購入特典も
「CREATORS COLLECTION」では、商品を購入することでもらえるうれしい特典が2つある。1つ目は、購入キャラクターのステッカーがもらえる「チケット風ステッカー」だ。こちらは先着で、なくなり次第終了。1会計ごとに1枚プレゼントされる。チケット風に切りはがせる、遊び心あふれるデザインだ。
2つ目は、現在開催中の「MNH」ポップアップ期間の購入特典。MNHぬいぐるみキーリングおよびぬいぐるみを購入した人には、「MNH AUDREYショッピングバッグ」が1会計あたり1つプレゼントされるというもの。こちらもなくなり次第終了なので、ぜひお早めに。
「CREATORS COLLECTION」で販売されている「MNH」の一部グッズは、LINE FRIENDS公式オンラインストアでも購入することができる。
店舗もオンラインも売り切れてしまうことがあるので、気になった人はぜひお早めに。きっと癒やしを与えてくれるグッズに出合えるはず。
取材・文＝長谷川明莉
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
