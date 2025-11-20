略奪婚をしてようやく堂々とできると舞い上がっていたのも束の間、相手の知らなかった部分を知って、結婚したことを後悔する人もいるようです。今回は、略奪婚した相手がギャンブル依存だとわかり後悔している女性の話をご紹介いたします。

ギャンブル依存男だった

「既婚者に恋をして、不倫関係になりました。彼は奥さんと別れて、それから1年後に彼と結婚することができました。略奪婚だから家族や友達からは白い目で見られたけど、彼のことを愛していたので幸せな毎日を過ごしていたんです。

しかし、彼と結婚してからわかったことがあります。それはギャンブル依存だったこと。不倫をしているときは、夜にごはんを食べてホテルに行くことしかなかったので全然気づかなかったし、そんな素振りもなかったのですが、実は彼はかなりのギャンブル依存だということが判明しました。休日はパチンコに入り浸って、負けた日なんかはかなり荒れるし、八つ当たりされることも……。

最近は、私と不倫して再婚したことが社内に知れ渡ったことで、仕事もうまくいかなくなり、余計にギャンブルにハマってしまい、ついに彼は仕事をやめてしまいました。私は何度も止めたけど『ここでやめたら今まで突っ込んだ分が返ってこないだろうが！』『博打で負けた金は博打で取り戻すしかないんだよ』と言う彼の表情は、私が好きだった彼とはまるで別人のようでした。しまいには『俺を愛してるなら生活費くらい稼いでくれていいだろ』と言うようになり、なんで私はこんな人と結婚してしまったのかと後悔しています」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ 不倫しているときは舞い上がって、冷静な判断ができなかったのかもしれませんね。略奪することしか考えていないと、相手の性格や本質などを見抜けなくなるのが怖いところです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。