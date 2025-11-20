横置きできて、すぐ注げる。冷蔵庫にフィットする冷水筒【山崎実業】のドリンクサーバーがAmazonに登場中‼
冷蔵庫から出さずにそのまま注げる。省スペース設計の冷水ピッチャー【山崎実業】のドリンクサーバーがAmazonに登場!
山崎実業のドリンクサーバーは、冷蔵庫の棚に横置きでき、そのまま注げる便利な冷水筒。 幅12.5センチメートルのスリム設計で、ドアポケットにもすっきり収まり、限られた冷蔵庫スペースでも快適に使える。容量は2.2リットルとたっぷり入り、くぼみのある形状により持ちやすく注ぎやすい。
注ぎ口にはロック機能を搭載しており、開けた状態をキープできるほか、不用意に開かないよう安全性にも配慮。冷蔵庫から出さずにその場でドリンクを注げる構造で、日常使いに最適。
容器・蓋はポリプロピレン製、開閉コックとロックスイッチはABS樹脂、パッキンやバルブにはシリコーンゴムを使用。食洗機対応で、パーツは取り外して洗えるため衛生的に使える。
シンプルでスタイリッシュなデザインは、食卓やパーティシーンにも自然に馴染むこと間違いなしだ。
