ディズニーアンバサダーホテルのクリスマスメニューがすてき！フォトジェニックなケーキやドリンクに注目
ディズニーアンバサダー(R)ホテルでは、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」と連動したスペシャルメニューを提供中。今回は、ロビーラウンジ「ハイピリオン・ラウンジ」と、デリカフェ「チックタック・ダイナー」で味わえる、クリスマスムード満点のメニューを紹介しよう。
【写真】「チックタック・ダイナー」にはリースモチーフのサンドウィッチが登場
■美しすぎる“ツリーケーキ”に一目惚れ！
「ハイピリオン・ラウンジ」には、クリスマスツリーをイメージした「抹茶とラズベリーのケーキ」に、コーヒーまたは紅茶が付く「“ディズニー・クリスマス”ケーキセット」(2800円※数量限定、「プライオリティ・シーティング」による事前予約が必要)がお目見え。上品な美しさをまとったケーキの隣には、ソリ遊びを楽しむミッキーマウスと仲間たちの姿が。その前にはホワイトチョコレートパウダーをあしらい、降り積もった雪を表現している。雪景色の中、ソリに乗るミッキーマウスたちの楽しい笑い声が、聞こえてくるかのようなひと皿だ。
開発担当者に話を聞くと、「ソリに乗ったミッキーマウスたちの後ろを見ていただくと、そりが雪の上をすべった跡が表現されています。また、クリスマスツリーをイメージしたケーキの表面に線の模様を描くなど、細かい部分にもこだわって仕上げました」と教えてくれた。
細部にまでこだわって作られたルックス抜群のケーキは、何層にも重なった抹茶のガナッシュ、ラズベリーのバタークリーム、アーモンド生地が織りなすハーモニーが美味。ラズベリーの甘酸っぱさと抹茶の豊かな風味が、口いっぱいに広がる。なお、同メニューの提供時間は12時から19時まで。
「ハイピリオン・ラウンジ」では、クリスマスの妖精“リルリンリン”をイメージした「“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク」(1600円)も楽しめる。同ドリンクは、スパイス風味のミルクティー「マサラチャイ」をベースにした一杯。心地よくスパイスが香る甘さ控えめのミルクティーに、酸味の効いたラズベリー顆粒がアクセントを加える。開発担当者は「女性を中心に人気のチャイで、大人っぽい色合いの“リルリンリン”を表現しました」とコメント。ホイップクリームはマフラー、チョコレートホイップクリームは三角帽子をイメージしたものだという。
さらにこのスペシャルドリンクは、“リルリンリン”が描かれたかわいいコースターが付いてくるのもうれしいポイント。コースターの提供はなくなり次第終了するので、気になる人はお早めに。スペシャルドリンクの提供時間は12時から20時まで。
■華やかなリース風サンドウィッチも要チェック
そして「チックタック・ダイナー」には、リースをイメージした「ストロベリーとチョコレートクリームのサンドウィッチ」に、選べるソフトドリンクが付く「“ディズニー・クリスマス”スペシャルセット」(2400円)が登場している。
クリスマスらしい華やかなサンドウィッチは、たっぷりサンドされたいちごと優しい甘さのチョコレートクリームが相性抜群。サクサクしたストロベリークランチや、香ばしいアーモンドも散りばめられ、食感、風味ともに豊かに仕上げている。また、ミッキー型のマカロンやチュロス、マシュマロがトッピングされているのもポイント。これらのお菓子も、クリスマスのワクワク感を高めてくれる。
さらに同店には、抹茶ベースのドリンクでクリスマスツリーをイメージした「“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク」(800円)も登場。「“ディズニー・クリスマス”スペシャルセット」のソフトドリンクを、別途400円でスペシャルドリンクに変更することもできるので、サンドウィッチとセットで味わうのもおすすめだ。「チックタック・ダイナー」のスペシャルセットとスペシャルドリンクは、ランチおよびディナータイムに提供される。
今回紹介したメニューは、すべて2025年12月25日(木)まで提供。心ときめくクリスマスメニューの数々を、ディズニーアンバサダーホテルでぜひ楽しんで。
取材・文=水野梨香
(C)Disney
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】「チックタック・ダイナー」にはリースモチーフのサンドウィッチが登場
「ハイピリオン・ラウンジ」には、クリスマスツリーをイメージした「抹茶とラズベリーのケーキ」に、コーヒーまたは紅茶が付く「“ディズニー・クリスマス”ケーキセット」(2800円※数量限定、「プライオリティ・シーティング」による事前予約が必要)がお目見え。上品な美しさをまとったケーキの隣には、ソリ遊びを楽しむミッキーマウスと仲間たちの姿が。その前にはホワイトチョコレートパウダーをあしらい、降り積もった雪を表現している。雪景色の中、ソリに乗るミッキーマウスたちの楽しい笑い声が、聞こえてくるかのようなひと皿だ。
開発担当者に話を聞くと、「ソリに乗ったミッキーマウスたちの後ろを見ていただくと、そりが雪の上をすべった跡が表現されています。また、クリスマスツリーをイメージしたケーキの表面に線の模様を描くなど、細かい部分にもこだわって仕上げました」と教えてくれた。
細部にまでこだわって作られたルックス抜群のケーキは、何層にも重なった抹茶のガナッシュ、ラズベリーのバタークリーム、アーモンド生地が織りなすハーモニーが美味。ラズベリーの甘酸っぱさと抹茶の豊かな風味が、口いっぱいに広がる。なお、同メニューの提供時間は12時から19時まで。
「ハイピリオン・ラウンジ」では、クリスマスの妖精“リルリンリン”をイメージした「“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク」(1600円)も楽しめる。同ドリンクは、スパイス風味のミルクティー「マサラチャイ」をベースにした一杯。心地よくスパイスが香る甘さ控えめのミルクティーに、酸味の効いたラズベリー顆粒がアクセントを加える。開発担当者は「女性を中心に人気のチャイで、大人っぽい色合いの“リルリンリン”を表現しました」とコメント。ホイップクリームはマフラー、チョコレートホイップクリームは三角帽子をイメージしたものだという。
さらにこのスペシャルドリンクは、“リルリンリン”が描かれたかわいいコースターが付いてくるのもうれしいポイント。コースターの提供はなくなり次第終了するので、気になる人はお早めに。スペシャルドリンクの提供時間は12時から20時まで。
■華やかなリース風サンドウィッチも要チェック
そして「チックタック・ダイナー」には、リースをイメージした「ストロベリーとチョコレートクリームのサンドウィッチ」に、選べるソフトドリンクが付く「“ディズニー・クリスマス”スペシャルセット」(2400円)が登場している。
クリスマスらしい華やかなサンドウィッチは、たっぷりサンドされたいちごと優しい甘さのチョコレートクリームが相性抜群。サクサクしたストロベリークランチや、香ばしいアーモンドも散りばめられ、食感、風味ともに豊かに仕上げている。また、ミッキー型のマカロンやチュロス、マシュマロがトッピングされているのもポイント。これらのお菓子も、クリスマスのワクワク感を高めてくれる。
さらに同店には、抹茶ベースのドリンクでクリスマスツリーをイメージした「“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク」(800円)も登場。「“ディズニー・クリスマス”スペシャルセット」のソフトドリンクを、別途400円でスペシャルドリンクに変更することもできるので、サンドウィッチとセットで味わうのもおすすめだ。「チックタック・ダイナー」のスペシャルセットとスペシャルドリンクは、ランチおよびディナータイムに提供される。
今回紹介したメニューは、すべて2025年12月25日(木)まで提供。心ときめくクリスマスメニューの数々を、ディズニーアンバサダーホテルでぜひ楽しんで。
取材・文=水野梨香
(C)Disney
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。