MLBは11月17日、日本公式Instagramを更新。ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）の動画を公開した。

2025年のナ・リーグMVPに輝いた大谷。3年連続4度目のMVP受賞は史上2人目という偉業を達成した。

「大谷翔平2025 MVPへの道、7月&8月編」と題されて投稿された動画は、大谷の活躍をまとめたもの。7月5日のバースデー登板を迎えた大谷の鋭いピッチングには、実況席から「ハッピーバースデー」とお祝いのメッセージが飛び出した。また8月27日には、投手として本格復帰した大谷が、相手打者から次々と空振りを奪い、ドジャースでの初勝利を飾った歴史的瞬間も紹介されている。

MLBは、この時の活躍を振り返り、「7月1日に30号、そして8月に40号と約2年ぶりの白星を手にしました」と大谷の功績を称えた。

この投稿には、ネットユーザーから「ハイライトだけでも成長が伝わる…！」「何度でも見たくなるよね」「本当にSUGOI」「普通は年間のハイライトになるところを、２ヶ月分で刻んでも十分なボリュームになるところが、大谷選手の凄いところ」といった、改めて大谷の活躍を称賛するコメントが寄せられている。