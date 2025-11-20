¡õTEAM K¤Î¶âÈ±¥Ïー¥Õ¥¢¥Ã¥×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÇË²õÎÏ¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¤É¤³¤Þ¤ÇåºÎï¤Ê¤Î¡×¤ÎÀ¼¡£¡Ö¤Û¤ÜµÓ¤Ç°Û¼¡¸µ¡×¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÏÃÂê¤Ë
¡õTEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£ー¥à¡Ë¤ÎK¡Ê¥±¥¤¡Ë¤Î¶âÈ±¥Ïー¥Õ¥¢¥Ã¥×¥Ø¥¢¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡¢¥°¥ëー¥×¤ÎInstagram¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¼ê¤¹¤ê¤Ë¹ø³Ý¤±¡¢Ä¹¤¤µÓ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡õTEAM K
¤³¤ì¤Ï¡õTEAM¤¬¡¢11·î7Æü¤Ë´Ú¹ñ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ØMUSIC BANK¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£K¤ÏÇò¤Î¥Îー¥¹¥êー¥Ö¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥í¥ó¥°¥°¥íー¥Ö¤ò¤Ï¤á¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤ÏÓ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£³¬ÃÊ²£¤Î¼ê¤¹¤ê¤Ë¹ø³Ý¤±¤ë¤È¡¢¤¹¤é¤ê¤ÈÄ¹¤¤µÓ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£
¶âÈ±¤ò¥Ïー¥Õ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥á¥¤¥¯¤ä¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯K¡£8¡¢9ËçÌÜ¤Ç¤ÏÈþ¤·¤¤²£´é¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¡¢Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¶âÈ±¥Ïー¥Õ¥¢¥Ã¥×ºÇ¹â¡ª¡×¡ÖK¤¯¤ó¥¥ó¥°¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤É¤³¤Þ¤ÇåºÎï¤Ê¤Î¡×¡Öºî²è¤¬Æó¼¡¸µ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÇË²õÎÏ¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¤³¤Î°áÁõ¤ÈÈ±·¿»÷¹ç¤¦¡ª¡×¡ÖÂçÅ·ºÍ¤¹¤®¤Æ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤Ë¶â°ìÉõ¤òÊû¤²¤Æ¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·Èþ¤·¤¤¡×¡ÖµÓÄ¹¤Ã¡ª¡×¡Ö¤Û¤ÜµÓ¤Ç°Û¼¡¸µ¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡õTEAM¤¬´Ú¹ñ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç»°´§Ã£À®¡ª¥È¥í¥Õ¥£ー¤ò¼ê¤ËÈù¾Ð¤à
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡õTEAM¤¬1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¡õTEAM¤Ï´Ú¹ñ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç3´§¤òÃ£À®¤·¡¢K¤¬3¤Ä¤Î¥È¥í¥Õ¥£ー¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¼ê¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£