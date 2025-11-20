総合格闘家の堀口恭司のセコンドが20日、発表された。堀口は22日（日本時間23日）にカタール・ドーハにて開催される「UFCファイトナイト」でフライ級12位タギル・ウランベコフ（ロシア）との約9年ぶりのUFC復帰戦に臨む。

セコンドの顔ぶれを見たファンからは「セコンドも強すぎる」「心強すぎる」と期待の声が上がっている。



■「最高のチームに感謝」

堀口の公式Xは復帰戦まであと3日に迫ったこの日、セコンド陣を発表した。メンバーは2016年から堀口のセコンドを務めるATTコーチのマイク・ブラウン氏、ウランベコフと対戦経験のある同門で現役選手のコーディ・ ダーデン（米国）、そして同門で現UFC同級王者のアレッシャンドリ・パントージャ（ブラジル）のコーチを務めるパルンパ氏の3人となった。「最高のチームでUFC復帰戦を迎えます」としATTらとの総力戦で試合に臨むとしている。

マイク・ブラウン氏（右）と、コーディ・ ダーデン（左） 堀口恭司 公式スタッフXより@horiguchi_staff

UFCフライ級王者アレッシャンドリ・パントージャ（右）と、コーチのパルンパ氏（左） 堀口恭司 公式スタッフXより@horiguchi_staff

堀口自身もこの投稿を引用し、「最高のチームに感謝してます！I'm so grateful to this team」と日本語と英語で感謝を綴った。

この投稿を見たファンからは「セコンドが心強すぎる」「パルンパとマイクが同時に一人の選手のセコンドはスゲェ」「（ダーデン）最近試合したばっかなのにセコンドくるのありがたい」など期待と喜びの声が上がっている。

現王者パントージャと堀口はともにタイトルをかけた“同門対戦”を希望している。勝てばタイトル戦に前進する一戦に注目だ。