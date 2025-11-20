「家族がクマに襲われた。血が出ている」クマが突如 頭上の木の上から…顔咬まれた女性は家に駆けこみ…
“雪かなんかが落ちた音に聞こえた”
クマに襲われた女性は、家族にそう話したという。
山形県で今シーズン初めてまとまった雪が降った11月19日。
被害が起きたのは、豪雪地のひとつとして知られる山形県尾花沢市だった。
地面にも薄く雪が積もる中、７７歳の女性は自宅隣の畑に向かった。あたりに視界を遮るものはなく、見晴らしはいい。
午後５時ごろ女性が柿の木の下に行った時、その音はした。
後に女性は家族にその時の音をこう話していた。
見晴らしのいい場所に立った１本の柿の木。
雪が落ちてきたような音…。
音の正体は、クマだったとみられている。
状況からクマは柿の木の上にいて、女性が木の下にいるときに降りてきたとみられる。
‐突然現れたクマ。
体長はおよそ１メートルだった。
女性はクマに襲われた。
クマに覆いかぶさられ、顔をかまれた。
そして、右腕と右足を引っかかれた。
肉をえぐられるケガをしていて女性は血を流しながら家に駆けこむ。
家族が警察に通報した。
「家族がクマに襲われた。血が出ている」
警察が現場に向かったが、クマはすでにいなかった。
女性は救急搬送された。
命に別状はなかったが警察の見立てでは“軽傷ではない”けがだったという。
現場には、食べられた柿が散乱し、雪の上には足跡も残っていた。
けさ、市や警察が再び現場付近の見回りを行ったが、クマの行方は分かっていない。
山形県内の今年のクマの目撃件数は２３８６件。
クマによる人身被害はこれで１３件目となり、統計開始以来最多を更新している。